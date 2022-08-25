«ترخيص الآسيوي» تشيد بجهود الاتحادات

المصدر: دبي - البيان

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أشادت مجموعة عمل ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بجهود الاتحادات الوطنية الأعضاء وقدرتها على تطوير نظام ترخيص الأندية ليتوافق مع الروزنامة الجديدة لمسابقات الأندية في الاتحاد القاري، وذلك خلال الاجتماع الرابع الذي عقد أمس.

وأشاد حمد محمد الجنيبي رئيس اللجنة في كلمته الافتتاحية بجهود بعض الاتحادات الوطنية في تطبيق التعديلات الجديدة ضمن التعليمات المحدثة.

وقال: أريد أن أشيد بالجهود المشتركة من أجل الارتقاء باحترافية كرة القدم للأندية رغم التحديات.

وأضاف: أنا واثق أن التطورات الحديثة ستدفع كرة القدم الآسيوية في الاتجاه الصحيح من أجل تأكيد مكانة قارة آسيا كقارة تعتبر نموذجاً.

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