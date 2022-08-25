6856 هدفاً في مشوار دوري المحترفين

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ عدد الأهداف المحرزة في الدوري الإماراتي خلال فترة الاحتراف، 6856 هدفاً، في 13 موسماً، أحرزها 20 فريقاً، وذلك قبل انطلاق النسخة 14 من المنافسة في الموسم الجديد 2023-2022 الذي يدشن نشاطه التنافسي يومي 2 و 3 سبتمبر المقبل عبر الجولة الأولى وسط ترقب كبير من الجماهير.

ويتفوق الجزيرة على جميع الأندية التي شاركت في الدوري من حيث عدد الأهداف المحرزة عبر تاريخ الاحتراف بعدد 714 هدفاً، وهو النادي الوحيد الذي تخطت عدد أهدافه الرقم 700، ويليه في المركز الثاني العين صاحب أكبر عدد من البطولات برصيد 671 هدفاً، بينما يتربع العين على قائمة أقل الفرق استقبالاً للأهداف من بين الفرق الستة التي شاركت في جميع النسخ بعدد 347 هدفاً، حيث نجد أن بعض الفرق استقبلت أعداداً أقل من الأهداف لكنها لم تشكل حضوراً مستمراً في المنافسة.

ويعتبر موسم 2019-2018 الذي توج بلقبه الشارقة، أكثر المواسم التي شهدت إحرازاً للأهداف، بعدد 644 هدفاً، ومن المفارقات أن أكثر ناد وصل لشباك منافسيه وتصدر قائمة الهدافين كان نادي الجزيرة بعدد 66 هدفاً، والأغرب أنه رغم كثرة إحرازه للأهداف لكنه حل في المركز الخامس بجدول الترتيب، واحتل المركز التاسع في أكثر الأندية التي استقبلت شباكه أهدافاً.

وخلال مشوار البطولة في 13 نسخة ماضية لم يكن البطل دائماً صاحب أكثر عدداً من الأهداف، وحدث ذلك في الموسم الأول الذي توج بلقبه شباب الأهلي وحينها كان الجزيرة أيضاً بطل الهدافين بعدد 57 هدفاً، وفي 2014-2015 فاز العين باللقب لكن الجزيرة تصدر قائمة الهدافين بعدد 66 هدفاً أيضاً، كما أن «فخر أبوظبي» وخلال البطولات الثلاث التي فاز بها من مجموع 13 نسخة ماضية كان يعتلي قائمة الهدافين.

ويمتد تميز «فخر أبوظبي» مع الأهداف بتربع نجمه علي مبخوت على قائمة هدافي الدوري، برصيد 181 هدفاً أحرزها بعد مشاركته في 254 مباراة، منحته لقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، يليه تيغالي مهاجم الوحدة برصيد 173 هدفاً.

385

هدفا أحرزتها جميع الفرق في موسم 2020-2019 والذي تم إلغاؤه عقب نهاية الجولة 19 بسبب جائحة كورونا في ذلك الوقت، وتم إلغاء نتائج الأندية مع احتساب الأهداف للاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز