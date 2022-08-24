هزاع بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجنة رعاية المواهب في نادي العين

المصدر: البيان

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أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، قراراً بتشكيل، لجنة رعاية المواهب، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي.

ووجه سموه بإنشاء مشروع متكامل مزود بأحدث الأجهزة الرياضية والأدوات الطبية لرعاية المواهب، ويشمل وحدات سكنية وملاعب مغلقة للتدريبات الصباحية وصالات “جمانيزيوم” لتعزيز قوة اللاعبين الجسمانية، وتحسين معدلات اللياقة البدنية ومركز للطب الرياضي.

من جهة أخرى، عقدت لجنة رعاية المواهب، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي، مساء اليوم، بقاعة الاجتماعات الملحقة بمقر أكاديمية نادي العين لكرة القدم، اجتماعها الأول.

وثمن رئيس وأعضاء اللجنة، الرعاية السامية والدعم السخي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، للقطاع الرياضي بالدولة، لاسيما نادي العين الرياضي الثقافي والشركات التابعة له، وناقش الاجتماع أهم الملفات المرتبطة بمشروع تطوير مواهب كرة القدم في النادي.

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، أهمية اعتماد أفضل الأساليب العلمية في تأسيس وتكوين مواهب كرة القدم حتى يتمكن النادي من إعداد وتجهيز لاعبي كرة قدم محترفين بمقدرتهم تحقيق الإضافة المرجوة إلى المنتخبات الوطنية بمختلف المراحل السنية، في ظل الرعاية السامية والدعم السخي الذي ظل يحظى به النادي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.

ووجه رئيس لجنة رعاية المواهب، بتحديث آلية العمل وتوسيع رقعة اكتشاف مواهب كرة القدم، لاستقطاب أفضل العناصر، سعياً لتحقيق أهداف النادي المرجوة.

كما شدد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد، على أهمية نظام مراقبة مؤشرات الأداء وضبط النظام الغذائي للاعبي المراحل السنية وربط الملفات الصحية لجميع اللاعبين بالنظام الإلكتروني الحديث للنادي، والذي يتيح للأطباء بمختلف الفرق الاطلاع على تلك الملفات للوقوف على مردود المواهب والعمل على تحليل أوضاعهم الصحية وإيجاد الحلول اللازمة للحد من تكرار الإصابات المزمنة من خلال أفضل الممارسات العلمية في مواجهة إصابات الملاعب

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