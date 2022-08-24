الوصل يخسر ودية الرفاع

المصدر: دبي-علي شدهان

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خسر فريق الوصل الأول لكرة القدم، مباراته الودية أمام نظيره الرفاع البحريني بهدف دون رد، والتي جرت مساء اليوم الأربعاء في معقل الإمبراطور في زعبيل استعدادا للموسم الجديد.

الودية الخامسة

وتعد المباراة، التجربة الخامسة التي خاضها الوصل، حيث سبق له الفوز على فرق خورفكان والجزيرة واتحاد كلباء، والتعاون السعودي.

تبادل الدروع

وجرى على هامش مباراة الرفاع تبادل الدروع بين أحمد الشعفار، رئيس اللجنة الانتقالية لإدارة نادي ‎الوصل، وعلي القعود، عضو مجلس إدارة نادي الرفاع البحريني.

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