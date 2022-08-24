المجموعة الثانية من قضاة الملاعب تواصل تحضيراتها بألمانيا

المصدر: برلين - البيان

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استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2022 ـ 2023، تواصل المجموعة الثانية من حكام كرة القدم معسكرها الخارجي بألمانيا، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لكرة القدم سنوياً، لإعداد قضاة الملاعب وتجهيزهم لإدارة مباريات المسابقات المختلفة.

وبحضور محمد عمر الشمري نائب رئيس لجنة الحكام، يشارك في المجموعة الثانية 31 حكماً ومساعداً، من ضمنهم حكمتان دوليتان، ويقدم المحاضرات المحاضر الدولي الروسي فلانتين افانوف.

هذا وشهدت أروقة المعسكر خلال الأيام الماضية، استمرار العمل بنجاح تام وبمشاركة جميع الحكام المنضمين للمعسكر، الذين أبدوا حماساً كبيراً للاستفادة من فترة المعسكر في الوصول إلى المستوى المطلوب من الناحيتين الفنية والبدنية قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويأتي المعسكر امتداداً لجهود الاتحاد ومساعيه في تأهيل الحكام المواطنين ورفع قدراتهم واطلاعهم على آخر المستجدات والتعديلات في قانون التحكيم، وذلك بالاستعانة بعدد من الخبراء الدوليين.

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