اتحاد الكرة الإماراتي يُنظم 15 مسابقة للمراحل السنية في الموسم الجديد

المصدر: البيان

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يشهد الموسم الكروي الجديد 2022-2023 انطلاق 15 مسابقة رسمية للمراحل السنية لفئات الشباب، الناشئين والأشبال، يُنظمها ويشرف عليها اتحاد الإمارات لكرة القدم، وتشارك فيها الأندية من مختلف إمارات الدولة.

وتشمل البطولات التي ستنطلق ابتداءً من 2 سبتمبر المقبل، مسابقتين لفئة الشباب هما دوري الشباب تحت 21 سنة، ودوري الشباب تحت 18 سنة، و3 بطولات لفئة الناشئين هي دوري الناشئين تحت 17 سنة، ودوري الناشئين تحت 16 سنة "أ" و "ب".

وعلى مستوى الأشبال، تتنافس الفرق في 10 بطولات موزعة على الفئات العمرية الخمسة المختلفة، وهي دوري الأشبال تحت 11 و12 و13 و14 و15 سنة وتتضمن كل منها مسابقتي "أ" و"ب".

وأوضح أحمد بن درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، أن إطلاق 15 مسابقة تتنافس عليها الفرق ضمن المراحل السنية، من شأنه أن يزيد من عدد الممارسين للعبة بصورة رسمية ومنتظمة ضمن الفئات السنية المذكورة.

وأوضح أحمد بن درويش، أن الاتحاد يحرص على تنظيم هذه المسابقات، في إطار خطته الاستراتيجية الهادفة لتطوير منظومة كرة القدم في الدولة، والانطلاق من القاعدة السليمة من خلال الاهتمام باللاعبين الصغار، ودفعهم لخوض غمار منافسات رسمية تسهم في تأهيلهم وتهيئتهم للانتقال إلى مرحلة الاحتراف.

وقال: "بطولات المراحل السنية ستمنح اللاعبين الواعدين، فرصة أكبر لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، وستزيد من رصيد خبرتهم من خلال المشاركة في مباريات تنافسية رسمية، ما سيوسع قاعدة الاختيار للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية".

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