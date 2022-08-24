الجزيرة يعيد جمال ويمدد عقد العامري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أعاد الجزيرة تعاقده مع لاعب الوسط محمد جمال «28 عاماً» قادماً من العين في صفقة انتقال حر، في أول صفقة للنادي على مستوى اللاعبين المواطنين، دعماً لصفوف الفريق في الموسم الجديد، وكان جمال قد انتقل من الجزيرة إلى العين منتصف 2019 في رحلة لم يكتب لها النجاح، شارك فيها معاراً مع «فخر أبوظبي» في الموسمين الماضين، قبل أن ينهي العين تعاقده معه أخيراً ليعود من جديد إلى ناديه السابق. كما مدد الجزيرة تعاقده مع مهاجم الفريق زايد العامري «25 عاماً» حتى 2025 في خطوة تستهدف تأمين مستقبل النادي بالعناصر الشابة المميزة.

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