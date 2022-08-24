حسن المحرمي: تحضيرات «السماوي» تبشر بعودة قوية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد حسن المحرمي متوسط دفاع بني ياس عودة «السماوي» بقوة في الموسم الجديد، بعد تراجع نتائجه في الموسم الماضي، ذاكراً أن الجميع في النادي من إدارة وجهاز فني ولاعبين يعملون لظهور أفضل ومشرف يرضي التطلعات، مبيناً أن التحضيرات كانت ممتازة منذ ضربة البداية، وأن المعسكر الخارجي في سلوفينيا تميز بالجدية والحماس وكان مرحلة مهمة في التحضيرات تمت وسط روح معنوية عالية وأجواء رائعة.

وقال المحرمي «26 عاماً» في حديث لـ «البيان» إن الفريق عانى في الموسم الماضي من عدم الاستقرار نتيجة الإصابات المتلاحقة التي شملت مجموعة كبيرة من اللاعبين، لذلك لم ينجح في تحقيق النتائج التي كان ينتظرها الجمهور.

وأضاف: أيضاً ظروف المباريات لم تخدمنا وافتقدنا حتى الحظ ولم نكن موفقين في عدد من المباريات للخروج بنقاط الفوز دائماً رغم تفوقنا في الأداء، لكن من حيث المنظومة والأداء الجماعي الفريق في رأيي كان جيداً.

رفض

ورفض مدافع بني ياس، الذي كان قد تعرض لإصابة مبكرة أبعدته عن مباريات الموسم الماضي، رفض تحديد هدف أو توضيح طموح الفريق في الموسم الحالي، وقال: نسعى دائماً لإرضاء جماهير النادي التي تقف خلفنا وتدعمنا بالفوز في كل مباراة وتقديم مستويات جيدة تليق باسم النادي، من الجيد أن نركز على كل مباراة نخوضها فقط دون تحديد أهداف أخرى، لأن الفوز هو الذي يقود لتحقيق الطموح والأهداف.

وعبر حسن المحرمي عن رغبته القوية في العودة من جديد إلى صفوف المنتخب الوطني الذي تم اختياره له سابقاً مرات عدة بعد تألقه اللافت مع «السماوي»، وقال متسائلاً: من الذي لا يحلم بالدفاع عن شعار المنتخب؟ وأجاب: كل لاعب لديه طموح الوصول إلى «الأبيض»، ومن تم اختياره سابقاً يسعى دائماً لأن يكون في صفوفه من جديد، وهذا ما أسعى إليه أيضاً مثل كل لاعب.

تركيز واجتهاد

كشف حسن المحرمي أنه مجتهد في تدريباته من أجل المنتخب والظهور الجيد مع ناديه، وأضاف: تركيزي كبير على إكمال جاهزيتي البدنية وأتمرن بشكل مستمر صباحاً ومساءً، أحاول دائماً تناول الوجبات الصحية والنوم مبكراً، ومضاعفة مجهودي في الملعب، صراحة أبذل كل جهدي وأسال الله أن يوفقني في مشواري المقبل لأقدم أفضل من الذي قدمته سابقاً.

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