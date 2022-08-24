شباب الأهلي يسعى لحسم ملف الأجانب قبل انطلاقة الدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يسعى شباب الأهلي لحسم ملف الأجانب قبل بداية الدوري الجديد، وكان الفريق قد دعم صفوفه بعناصر متميزة تستطيع تحقيق طموحات الجماهير خلال الفترة المقبلة، سواء في المسابقات المحلية أم الآسيوية، وخلال الفترة الماضية نجح إدارة شباب الأهلي في ضم عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم المهاجم السوري عمر خريبين، لمدة موسم واحد، قادماً من الوحدة، على سبيل الإعارة، وظهر اللاعب بمستوى طيب خلال المباريات الودية التي شارك فيها، وتم خلال فترة المعسكر الاستقرار على بقاء الأوزبكي عزيز جاييف الذي ظهر بمستوى طيب خلال المباريات الودية، والإيراني أحمد نور الله، والأرجنتيني كارتابيا.

ويمتلك شباب الأهلي، العديد من النجوم البارزين منهم الحارس المخضرم ماجد ناصر، ووليد عباس كابتن الفريق، محمد مرزوق، حارب عبدالله سهيل وعبدالله النقبي، ومحمد جمعة (بيليه)، وعدد من اللاعبين الشباب الذين برزوا خلال فترة المعسكر الخارجي مثل خالد الأصبحي وخالد سالم وعيد خميس وغيرهم من اللاعبين البارزين. الذين تم منحهم خبرة المباريات وتوفير احتكاك جيد لهم قبل انطلاقة منافسات دوري أدنوك.

بينما غادر الفريق عدد من اللاعبين أبرزهم ماجد حسن، المنتقل إلى الشارقة في صفقة مجانية، والإيراني مهدي قائدي، والذي تمت إعارته للاستقلال، والمهاجم النرويجي توماس اولسن الذي أنهى النادي التعاقد معه بالتراضي.

تدريبات

ويستأنف الفريق مرانه مساء اليوم على ملعب استاد راشد في القصيص، بعد العودة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في صربيا واستمر لمدة 27 يوماً خاض خلاله الفريق 7 مباريات ودية قوية، اختتمها بالفوز على الإمارات بهدفين.

ويقود تدريبات شباب الأهلي المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تعاقد معه النادي خلفاً للمدرب الوطني مهدي علي، ويتولى قيادة الفريق في الموسم المقبل، والذي تنتظره أيضاً المشاركة في دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023 بعد تأهله إلى دور الـ 16، وعبر المدرب عن ارتياحه من تجهيزات الفريق خلال فترة المعسكر.

راحة

خضع اللاعبون لراحة يومين بعد العودة من المعسكر الخارجي قبل استئناف المران، ومن المقرر أن يلعب الفريق مباراة ودية واحدة مع البطائح يوم 26 من الشهر الجاري تكون بمثابة البروفة الأخيرة التي يتم خلالها الاطمئنان على جاهزية اللاعبين لانطلاقة منافسات دوري أدنوك وملاقاة الشارقة في الجولة الأولى يوم السبت 3 سبتمبر المقبل.

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