ملاعب دبي جاهزة على مستوى الأمن والسلامة للموسم الجديد

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد العميد راشد خليفة بطي الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، أنه بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها حملة «التزامكم سعادة» منذ انطلاقها قبل نحو 5 سنوات، تحولت إلى مبادرة بناء على توجيهات معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والشركاء الاستراتيجيين والداخليين، قاموا بزيارة مختلف الأندية والمنشآت الرياضية في إمارة دبي للاطمئنان والوقوف على الاستعدادات على مستوى الأمن والسلامة، حيث كشفت الزيارات في الأيام الماضية عن جاهزية الملاعب والأندية والمنشآت الرياضية في دبي للموسم الرياضي الجديد.

وأضاف الفلاسي لـ «البيان» إن «التزامكم سعادة» بدأت عبر حملة انطلقت قبل 5 سنوات بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وبالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرياضية، وحلقت الحملة في عامها الأول بعملية التوعية شملت زيارات للمدارس والجامعات والأندية وروابط المشجعين في الأندية، حيث تحمل عنوان «التزامكم سعادة» لتعزيز ونشر مفهوم السعادة عبر المدرجات، معرباً عن سعادته بنتائج المبادرة التي أثمرت عن عدم وجود حالات شغب في الملاعب الرياضية في العام الماضي وحتى منتصف العام الحالي.

مسؤولية كبيرة

ولفت الفلاسي إلى أن رئيس رابطة المشجعين في كل ناد، يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية على المدرجات، حيث يتم التحدث إليه بكل ود واحترام عن دوره المهم وتأثيره الكبير على المشجعين، كما يتم قبل كل مباراة استعراض خطة واضحة بحضور الأشخاص المعنيين لضمان الاستقرار في الملاعب، مشيداً بجهود فريق العمل ومن بينهم الرائد عبد الله طارش العميمي، منسق مبادرة «التزامكم سعادة» وعضو اللجنة الدائمة لتنفيذ قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية بوزارة الداخلية، والذي يمثل شرطة دبي، وجميع أعضاء فريق مبادرة «التزامكم سعادة».

تجربة ناجحة

وذكر الفلاسي أن نجاح التجربة ساهم في نقل محتواها إلى الإمارات الأخرى في الدولة، واستطرد: في الفعاليات والأحداث الرياضية البارزة مثل المباريات الجماهيرية «الديربي»، هناك توجيهات لمراقب الشرطة لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك 3 تصنيفات للمباريات وهي: A وb وc، حيث تحكم كل مباراة عدة معايير أبرزها مدى أهمية المباراة بين الفريقين ومستوى جماهيريتها إلى جانب التعرف على الحالة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير الفريقين ويتم ترقية بعض المباريات في بعض الأحيان من المستوى A إلى المستوى B حسب المؤشرات والأجواء العامة المصاحبة لكل مباراة، وهناك خطة مرسومة للمباريات الجماهيرية ذات التصنيف الأول يتم فيها زيادة أفراد شركة الأمن الخاص وتوفير قوة لمكافحة الشغب تتواجد في النادي يتم الاستعانة بها عند الضرورة، كما أن رجال المباحث متواجدون على المدرجات، إضافة إلى تواجد دوريات شرطة الخيالة وغيرها من الفرق الأمنية حسب كل مباراة.

وكشف الفلاسي أن شرطة دبي عبر إدارة المباحث الجنائية، تملك جهة لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب وجود فريق للتحليل الأمني وشعبة التحليل الإعلامي في إدارة التوعية الأمنية، مبيناً أن شرطة دبي حريصة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كل المخاطر أو المشاهد الخارجة عن النص عبر الفضاء الإلكتروني، كما يتم استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في عملية إعداد الخطة الأمنية عبر توجيه الجماهير إلى المدخل الصحيح، سواء لجماهير الفريق الضيف أو المستضيف.

تشجيع إيجابي

وأشاد الفلاسي بمستوى الوعي لدى جماهير دورينا في الدولة الذين يضربون أمثلة جميلة في عملية التشجيع الإيجابي بالمقارنة مع العديد من الملاعب على الصعيدين القاري والعالمي، ومن أبرز الأحداث الناجحة على المستوى الجماهيري كأس أمم آسيا 2019 الذي أكدت فيها الإمارات نجاحها المبهر في مختلف الجوانب، ومن بينها تنظيم الحركة في المدرجات التي تميزت بوجود جماهير مختلطة من كل المنتخبات، لافتاً إلى أن مبادرة «التزامكم سعادة» ساهمت في الحد بنسبة كبيرة جداً من المشاهد السلبية التي تلاشت بفضل التوعية والتثقيف.

وأشار إلى أنه بناء على المؤشرات العامة قبل انطلاقة مسابقة دوري «أدنوك» للمحترفين، فإنه من المتوقع أن تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً، مطالباً المشجعين والجماهير بالاستمتاع بالمباراة سواء في حالة الفوز أو الخسارة.

وأفاد الفلاسي أن الزيارات شملت أندية شباب الأهلي والنصر والوصل وحتا ونادي دبي للشطرنج ودبي لأصحاب الهمم ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومجمع حمدان بن محمد الرياضي، متمنياً التوفيق لجميع الأندية الرياضية في الموسم الجديد.

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