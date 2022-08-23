مدرب الرفاع: تميز الإمارات هيأ لنا معسكراً مثالياً

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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أكد وفد نادي الرفاع البحريني برئاسة محمد الجناحي أن الظروف الملائمة في الإمارات كانت المحفز لهم لإقامة المعسكر الإعدادي الخاص للفريق، لا سيما والفريق مقبل على خوض نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي يوم 6 سبتمبر المقبل، وأوضح المدير الفني للفريق البحريني الكابتن علي عاشور في تصريحات لـ «البيان» أن تميز الإمارات في كافة المناحي، جعلهم يضعونها خياراً مناسباً لإقامة المعسكر لما تتوفر فيها من منشآت رياضية وملاعب على أفضل مستوى وتجهيزات في المستشفيات والمراكز العلاجية وغيرها من الاحتياجات المرتبطة ببرامج الإعداد، زيادة على كون الإمارات وجهة ترفيهية وسياحية تتنوع فيها كل أشكال التطور.

وقال: إن المعسكر في الإمارات سيكون في كل من دبي والعين حيث بدأ في دبي لمدة 5 أيام ثم ينتقل إلى العين وبدأ الفريق سلسلة تجاربه في الإمارات باللعب مع عجمان مساء الأحد على ملعبه باستاد راشد بن سعيد وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ثم يلعب الفريق بعدها مع العين ثم الوصل ثم التعاون ثم رديف العين.

أجواء مريحة

وأضاف: «توفرت جميع الأجواء المريحة في المعسكر بفضل توفر أفضل المقومات زيادة على الأجواء المريحة للمعسكر ووجود الفرق القوية للتباري معها، وكانت التجربة الأولى أمام عجمان مفيدة للفريقين، وبالنسبة لنا ركزنا على خوض تجارب نوعية مع الفرق الإماراتية حتى يتم تجهيز الفريق بشكل جيد، لا سيما ونحن نواجه مباراة قوية في انطلاقة الموسم في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي، ولذلك اخترنا عجمان والوصل والعين ورديف العين والتعاون لخوض 5 مباريات».

كما تحدث عاشور عن المحترف البحريني علي مدن المنتقل لفريق عجمان هذا الموسم قائلاً: «علي مدن من اللاعبين المميزين من خلال معرفتي به حيث دربته في 3 مواسم».

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