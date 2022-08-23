أحمد خليل يخفض وزنه 4 كيلوغرامات في أسبوع

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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يعتبر انضمام أحمد خليل للبطائح بمثابة تحدّ مع ذاته لإثبات أنه لا يزال قادراً على العطاء في صفوف أي ناد ينضم له، ولذلك يتدرب بجدية في وحدة «الجمانزيوم» منذ أن وقع لصفوف الوافد الجديد لدوري أدنوك للمحترفين، وخلال أسبوع واحد نجح في إنقاص وزنه 4 كيلوغرامات، ولا يزال يسعى لزيادة الرقم إلى 10 كيلوغرامات خلال الأيام المقبلة.

ربما لن يشارك في المباريات الأولى مع فريقه، ولكن بكل تأكيد سيشارك بعد فترة التوقف وسيكون ظهوره قوياً في حال واصل تدريباته البدنية والفنية بهذا المعدل المتسارع القوي.

والمهاجم الدولي السابق أحمد خليل مر بعدد من المحطات مع أندية شباب الأهلي والجزيرة والعين، ويعتبر من أهم لاعبي كرة القدم الإماراتية في السنوات الأخيرة، ولم يشارك خليل في الموسم الماضي مع شباب الأهلي إلا في 5 مباريات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف، وفاز خليل في عام 2015 بجائزة أفضل لاعبي قارة آسيا وقبلها بسبعة أعوام حقق جائزة أفضل لاعب صاعد في القارة الصفراء.

وقاد خليل فريق شباب الأهلي في عام 2015 لنهائي دوري أبطال آسيا مسجلاً 4 أهداف في البطولة، بالإضافة لتسجيل 10 أهداف في تصفيات كأس العالم مع الأبيض خلال نفس السنة، كما خاض خليل على مدار مشواره الدولي مع الأبيض 105 لقاءات سجل فيها 48 هدفاً، وشارك خليل مع المنتخب الأولمبي الإماراتي في دورة الألعاب الأولمبية «لندن 2012»، ولعب أمام أوروغواي وبريطانيا والسنغال لكن لم يسجل أي هدف.

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