البطائح يخوض مبارياته على ملعب كلباء

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف نادي البطائح عن خوض عدد من مبارياته في دوري «أدنوك» للمحترفين، على استاد نادي اتحاد كلباء لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات في استاد خالد بن محمد في منطقة الحزانة بالشارقة.

ووضع اتحاد كلباء إمكاناته تحت تصرف البطائح الصاعد حديثاً إلى دوري «أدنوك» للمحترفين، ورحب علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، بنادي البطائح قائلاً: «وجهنا الإخوة في الإدارة بضرورة دعم نادي البطائح في مشواره هذا العام وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في نجاح مهمته، نادي البطائح أحد أندية الإمارة ونرحب بهم في ملعبنا دائماً وكل الإمكانات تحت تصرفهم».

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