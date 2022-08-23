شباب الأهلي يختتم معسكر صربيا بالفوز على الإمارات

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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وصلت إلى البلاد مساء أمس بعثة فريق كرة القدم الأول بشباب الأهلي، بعدما اختتم الفريق معسكره في صربيا بفوز ودي على فريق الإمارات بهدفين دون مقابل ، سجلهما محمد جمعة «بيليه» من ضربة جزاء وغوستافو، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم.

وينال اللاعبون يومين راحة بعد العودة على أن يستأنف الفريق مرانه مساء بعد غدٍ على ملعبه في القصيص، ومن المقرر أن يلعب الفريق ودية مع البطائح الجمعة المقبل على ملعب استاد راشد بالقصيص استعداداً لانطلاقة دوري «أدنوك» وملاقاة الشارقة في الجولة الأولى السبت 3 سبتمبر المقبل في استاد راشد.

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