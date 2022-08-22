40 مليوناً مكافأة بطل دوري «أدنوك»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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علمت «البيان» أن رابطة المحترفين قررت رفع قيمة مكافأة بطل دوري «أدنوك» للمحترفين في نسخته رقم 15 لتصبح 40 مليون درهم، لأول مرة منذ انطلاق الاحتراف في موسم 2008 /‏2009، بهدف تحفيز الفرق على المنافسة وضمان رفع المستوى الفني لجميع الفرق المشاركة، وسبق واعتمدت الجمعية العمومية للرابطة آلية جديدة لتوزيع عوائد الرابطة على المشاركين في الدوري المقبل، وما يليه من مواسم، حيث سيتم توزيع دفعة مالية متساوية في بداية الموسم المقبل على جميع الأندية، ثم يتم توزيع باقي العوائد في نهاية الموسم، بحيث يحصل بطل الدوري على أعلى نسبة، وهي 30 % من العوائد بدلاً من النسبة المقررة السابقة 20 %، فيما توزع باقي العائدات على الفرق وفق ترتيبها في جدول ترتيب الدوري والفوز بأي لقب من مسابقات الرابطة.

وبذلت رابطة المحترفين جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل زيادة عدد الرعاة والشركاء، مما يسهم في زيادة نسبة العوائد، سعياً لتوفير المناخ المناسب للعطاء المميز أمام الأندية في ظل التزاماتها المالية الكبيرة، ومن أبرز الرعاة للدوري شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الذي تم تسمية الدوري باسمها.

اجتماع الجمعة

من جهة أخرى يعقد مجلس إدارة رابطة المحترفين اجتماعاً مهماً يوم الجمعة المقبل برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي لوضع اللمسات الأخيرة على انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين في نسخته الخامسة عشرة، والمقرر لها يوم 2 سبتمبر المقبل، والاطمئنان على كافة الخطوات التي تم اتخاذها لضمان الانطلاقة القوية، كما يعتمد مجلس الإدارة القائمة النهائية للمكرمين في حفل ختام الموسم الماضي والمقرر إقامته يوم السبت 27 أغسطس الجاري في قصر الإمارات، والذي سيتم فيه تكريم الأفضل في 15 فئة من الفئات التي سبق وحددتها الرابطة، ومن أبرزها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، والتي يتنافس عليها الثلاثي إسماعيل مطر «الوحدة»، بندر الأحبابي «العين»، علي صالح «الوصل»، وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي ويتنافس عليها الثلاثي سفيان رحيمي، لابا كودجو «العين»، كايو لوكاس «الشارقة».

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