مباراتان وديتان للعين بعد العودة من أوروبا

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

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يعود غداً فريق العين لمتابعة تدريباته داخلياً، بعد عودة بعثته أمس إلى الدولة إثر انقضاء المعسكر الذي أقامه بكلٍ من ألمانيا والنمسا، واستمر لمدة شهر، خاض خلاله الفريق 7 تجارب ودية فاز في 3 وخسر مثلها وتعادل في واحدة.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، اللاعبين راحة 24 ساعة بعد العودة ليستأنف الفريق تدريباته غداً، وتقرر أن يؤدي مباراتين وديتين قبل انطلاقة الموسم، أمام خورفكان الخميس المقبل، وفي اليوم التالي أمام الرفاع البحريني.

وأشاد سالم الجنيبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة الزعيم بجهود جميع أعضاء البعثة، للخروج بالمكاسب المرجوة من الإعداد للموسم.

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