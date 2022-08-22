النصر.. «نصف درزن» في شباك «جلف»

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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حقق فريق النصر فوزاً عريضاً بتسجيله ستة أهداف مقابل لا شيء على جلف أف سي أحد فرق دوري أندية الدرجة الأولى في المباراة الودية التي احتضنها استاد آل مكتوم، وتعتبر التجربة هي الثامنة لـ«العميد» بعد خوض 7 مباريات ودية في معسكر الإعداد الخارجي في سلوفينيا.

ومن المقرر أن يختتم الفريق المرحلة الأخيرة من التحضيرات بخوض مباراتين أخيرتين أمام فريقين من دوري أندية الدرجة الأولى يومي 26 و27 أغسطس الجاري قبل انطلاق الموسم الذي يدشنه النصر بلقاء الظفرة يوم 3 سبتمبر لحساب الجولة الأولى لدوري «أدنوك» للمحترفين.

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