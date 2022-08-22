68 %: العين مؤهل للحفاظ على لقب الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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نال العين، ثقة 68% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي بإمكانية محافظته على لقب بطولة الدوري الذي تُوج به الموسم الماضي، مقابل 32% رفضوا الرهان عليه، ورأى الرافضون أن «الزعيم» لن يستطيع الدفاع عن لقبه والمحافظة عليه في الموسم الجديد 2022 - 2023، وجاء سؤال «البيان» لقرائها على الموقع الرسمي وحساب الصحيفة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: هل يستطيع العين المحافظة على لقب بطولة الدوري؟ والذي حظي بتجاوب كبير من القراء وجماهير الرياضة على وجه الخصوص.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع على الموقع الإلكتروني، أجاب 82% بنعم تأكيداً على ثقتهم الكبيرة في إمكانيات الفريق وقدرته على أداء هذه المهمة بنجاح، فيما أجاب 18% فقط بلا، أما على «تويتر»، فقد أجاب 55% بنعم، و45% بلا، ليحصل الزعيم على ثقة 68% من مجموع عدد المشاركين في الاستطلاع.

وخلال مشواره حقق «الزعيم» الفوز بلقب الدوري 14 مرة في تاريخه، منها 5 مرات على فترات متباعدة في عهد الاحتراف، كان آخرها في الموسم الماضي.

وأضاف العين بعض الوجوه الجديدة إلى كشوفاته دعماً لصفوف الفريق مع إقامة فترة تحضيرية طويلة شملت معسكراً خارجياً على مرحلتين في ألمانيا والنمسا، وكلها مؤشرات تؤكد رغبته القوية في الوصول إلى اللقب من جديد.

من جانبه، رأى المدرب جمال الحساني أن حظوظ العين كبيرة في المحافظة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، وذكر أن العين يعتبر المرشح الأقوى والأبرز في النسخة الجديدة، لأنه يمتلك الأدوات التي تؤهله لأداء المهمة بنجاح، مضيفاً أن العين يتميز بالاستقرار الفني على مستوى الجهاز الفني واللاعبين.

واستدرك الحساني بالقول: بالتأكيد المهمة لن تكون سهلة أمام العين؛ لأن هناك فرقاً قوية أخرى أيضاً مؤهلة للقب البطولة بعد أن دعمت صفوفها واستعدت بشكل جيد للموسم.

وعاد جمال الحساني وقال: لا بد أن نشاهد أداء الفرق في المباريات الرسمية من أجل الحكم عليها، لأنها أرضية الملعب وحدها التي تظهر المستوى الحقيقي لكل الفرق المنافسة، خاصة أن هناك عوامل كثيرة يمكن أن تؤثر على النتائج.

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