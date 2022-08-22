«الفرسان» يختتم المعسكر الأوروبي بفوز على سبارتاك

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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تغلب الفريق الأول لكرة القدم لشباب الأهلي على فريق سبارتاك سبوتيكا الصربي بهدفين مقابل هدف، في سادس مباريات الفريق الإعدادية بمعسكره الخارجي بصربيا، سجل هدفي الفريق غوستافو وعزيز جانييف، بعد مباراة قوية المستوى ظهر خلالها الفرسان بشكل جيد يبرهن على ما وصل إليه اللاعبون من جاهزية فنية وبدنية استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي الجديد.

العودة اليوم

وتعود بعثة الفريق إلى دبي اليوم حيث ينال اللاعبون يومين راحة على أن يستأنف الفريق مرانه الخميس المقبل، ومن المقرر أن يلعب ودية مع البطائح 26 من الشهر الجاري على ملعب استاد راشد بالقصيص استعداداً لانطلاقة الدوري وملاقاة الشارقة في الجولة الأولى السبت 3 سبتمبر باستاد راشد، في مباراة قوية ومثيرة وتحظى بجماهيرية كبيرة كعادة لقاءات الفريقين.

قيد جانييف

من جهة أخرى، قامت إدارة شباب الأهلي بتسجيل اللاعب الأوزباكستاني عزيز جانييف في كشوفات الفريق المرسلة إلى اتحاد الكرة ليصبح عدد اللاعبين المسجلين رسمياً أربعة لاعبين وهم عمر خريبين وأحمد نور وكارتيبيا إلى جانب عزيز جانييف، ومن المقرر أن تعقد إدارة شباب الأهلي اجتماعا مع المدرب البرتغالي ليوناردو غارديم عقب عودة البعثة من صربيا مع أجل تقييم موقف الفريق على ضوء العمل الذي تم خلال معسكر صربيا.

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