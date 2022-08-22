«الزهور» هدية جماهير خورفكان للفريق

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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فتح نادي خورفكان أبوابه أول من أمس أمام الجماهير ومشجعي الفريق لحضور التدريبات الرسمية للفريق الأول لكرة القدم والتي جرت على استاد صقر بن محمد القاسمي، وأدى الفريق حصته التدريبية المسائية تحت أنظار محبيه وجماهيره الذين حرصوا بعد انتهاء التدريبات على النزول إلى أرضية الملعب وتقديم «الشالات» والزهور إلى المدرب عبدالعزيز العنبري والجهاز الفني المعاون إلى جانب الجهاز الإداري واللاعبين، ليؤكد جمهور «النسور» مساندتهم ودعمهم المبكر لفريقهم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

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