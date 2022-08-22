حمدون: فرصة «الأبيض» كبيرة في مونديال 2026

المصدر: دبي - علي الظاهري

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اعتبر محمد إسحاق مال الله (حمدون) لاعب المنتخب الوطني والنصر سابقاً، أن فرصة «الأبيض» في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 أصبحت أقوى بعد تخصيص 8 مقاعد لقارة آسيا في المونديال، مشيراً إلى أن اتحاد كرة القدم يجب عليه أن يضع خطة واضحة المعالم مع وحدة اتخاذ القرار للارتقاء بالمستوى المطلوب لـ «الأبيض» في الفترة المقبلة.

وأشاد حمدون في تصريحاته لـ«البيان» بعمل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا في الفترة الماضية التي تولى فيها قيادة تدريب «الأبيض»، حيث كانت بصمته واضحة مع الأبيض الذي ظهر بصورة أفضل عن الفترة التي قاد فيها الأبيض عدد من المدربين آخرهم الهولندي مارفيك.

وقال: إن المدرب يعتبر ممتازاً عطفاً على المرحلة القصيرة التي تولى فيها المهمة، ولمسنا نتائج جيدة لعمله خلال 3 مباريات رسمية رغم الخسارة الأخيرة أمام استراليا في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، إلى جانب فوز المنتخب بقيادته على كوريا الجنوبية والخسارة أمام العراق في تصفيات المونديال.

ولفت حمدون إلى أن نجاح الجهاز الفني مع المنتخب، يتطلب وجود مجموعة من العوامل تضمن التميز في المرحلة المقبلة، أبرزها وجود الدعم والمتابعة على المستوى الإداري لعمل المدرب سواء في التدريبات أم المباريات، إضافة إلى منحه الثقة في عملية التخطيط والإعداد للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن كرة الإمارات تملك العديد من المواهب الكروية التي تحتاج إلى الدعم، لافتاً إلى أنه افتقدنا في الفترة الماضية دور المدارس في كرة القدم وغيرها من الرياضات، حيث كانت المدارس تشهد تنافساً ساخناً بين الفرق الكروية في مختلف المسابقات التي تقام تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، كما أن تمديد اليوم الدراسي في الفترة الحالية مقارنة مع السابق أثر على صعود المواهب.

وأضاف: عندما نسأل العديد من أولياء الأمور عن سبب عدم تسجيل أبنائهم في الأندية، يعتذر الكثيرون بسبب ارتباط الأبناء باليوم الدراسي الذي يمتد إلى فترة متأخرة من الظهيرة، الأمر الذي أدى إلى خسارة العديد من اللاعبين الصغار.

وتطرق حمدون إلى واقع الاحتراف في الإمارات، وقال إن رفع مستوى الوعي يجب أن ينطلق من البيت قبل كل شيء، حيث يتوجب على ولي الأمر تعزيز ثقافة الاحتراف لدى أبنائه منذ الصغر عبر اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية الصحية السليمة وتنظيم وقت النوم والابتعاد عن السهر، موضحاً أن ولي الأمر هو بمثابة العمود الفقري لمستقبل اللاعب الواعد، وفي حال عدم تعاونه واهتمامه ومتابعته لابنه لن يحقق اللاعب النجاح المطلوب في النادي.

تفاؤل

وأبدى حمدون تفاؤله تجاه مشوار فريق النصر الفترة المقبلة واقترابه من لقب الدوري رغم غياب الفريق عن التتويج باللقب لنحو 36 عاماً، مخاطباً جماهير ومحبي «العميد» مع بدء العد التنازلي على موعد الموسم الكروي الجديد أنه بعد أن طال الصبر فإن «الخير ياي» لاستعادة اللقب الغائب منذ سنوات طويلة.

وأضاف حمدون أحد نجوم الثمانينيات مع النصر في حديثه لـ«البيان» إنه بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على التتويج بلقب الدوري تسلح خلالها جماهير «العميد» بالصبر، لن تكون لديهم القدرة على الانتظار أكثر لحصد البطولة، مشدداً على أهمية توفير عوامل نجاح عودة النصر إلى القمة أبرزها بث الروح الإيجابية والألفة وترتيب البيت الداخلي في هذه المرحلة لاعتلاء منصة تتويج البطولة على غرار فريق الشارقة الذي استعاد لقب الدوري بعد غياب 23 عاماً بفضل إعداد خطة واضحة واستقطاب محترفين أجانب على مستوى عالٍ، إلى جانب تقديم الدعم المعنوي المطلوب وغيرها من العوامل الأخرى.

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