الوصل.. الفوز الرابع في «الوديات»

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق فريق الوصل الأول لكرة القدم، الفوز الرابع له على التوالي في مبارياته الودية، وذلك على حساب نظيره اتحاد كلباء بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت في معقل الفهود بزعبيل، ضمن الاستعداد لانطلاقة الموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل.

تسجيل الأهداف

انتهى الشوط الأول بتقدم الوصل بهدف نجمه الدولي علي صالح، وأضاف فابيو ليما هدف الوصل الثاني في الشوط الثاني، قبل أن يسجل ياسر حسن هدف اتحاد كلباء الوحيد في ذات الشوط.

تشكيلة الوصل

لعب الوصل بتشكيلة ضمت، خالد السناني في حراسة المرمى، وسالم العزيزي وسفيان بوفتيني "محمد سبيل"، وحسن إبراهيم وفارس خليل "هزاع سالم"، وعلي سالمين وبوليتي "عبدالرحمن علي"، وعلي صالح "غانم أحمد"، وعمر عبدالرحمن "سياكا"، وليما "غابرييل"، واليفيرا "ناصر محمود".

معسكر هولندا

وسبق لفريق الوصل، الفوز في 3 مباريات ودية خاضها في معسكره الخارجي بهولندا، وذلك على فرق خورفكان "2-1"، والجزيرة "3-2"، والتعاون السعودي "2-1".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز