العين «زعيم» المبادرات المجتمعية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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على مدار تاريخه لم يكتف نادي العين بمجرد تحقيق الإنجازات الميدانية، بل ظل حريصاً على المبادرات المجتمعية والإنسانية الخلاقة تنفيذاً لرؤية قيادة النادي بتعزيز التواصل مع الجميع وخدمة المجتمع، حتى أصبح كياناً شامخاً، نموذجاً رائعاً ارتبط بالوجدان والمشاعر الصادقة بقيادته وقيمه ومبادئه، ويحتشد أرشيف النادي بالعديد من القصص التي تحكي عن هذه المبادرات التي تم تنفيذها ترسيخاً لمفهوم النادي الشامل الذي يجسده العين نستعرض 10 منها في هذه المساحة على سبيل المثال لا الحصر.

1. الجلاف وقميص لابا

في الأسبوع الأخير من دوري أدنوك للمحترفين، والذي توج به العين الموسم آثر الطفل العيناوي سعود الجلاف ( 10 سنوات)، الطالب بمدرسة راشد بن حميد في عجمان انتظار التوغولى لابا كودجو هداف نادي العين بعد خروجه من الملعب في ستاد راشد بن سعيد، للحصول على قميصه لكن الظروف لم تسعفه للقاء اللاعب، بيد أن المفاجأة السعيدة تحققت في اليوم الثاني للمباراة، حيث حرص عبدالله خوري مشرف مدرسة الكرة والأكاديمية بنادي العين على تحقيق أمنية الطفل بإحضار القميص وتسليمه له.

ويعتزم سعود، وضع قميص لابا في صندوق خاص داخل منزله، للمحافظة عليه حتى يحقق أمنيته، بأن يصبح لاعباً في صفوف العين. وقال والد الطفل سعود: إن أكثر ما أسعدهم في قميص اللاعب لابا، هو قرار النادي بتوفير القميص في خطوة تعبر عن قيم جميلة تعكس النهج الاحترافي للنادي والتفاعل الإيجابي مع كل ما يعزز القيم الإنسانية.

2. أمنية ماجد

في مارس الماضي من هذا العام حرص عدد من نجوم العين يتقدمهم محمد أحمد، وخالد عيسى، ولابا كودجو، وكرستيان جوانكا وسفيان رحيمي، على تحقيق أمنية الطفل العيناوي ماجد البلوشي، والذي كانت أمنيته حضور تدريبات الفريق، وذلك قبل انطلاقة الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، في استاد خليفة بن زايد، ضمن التحضيرات الختامية لمواجهة الوحدة على استاد آل نهيان، في قمة الجولة 19 من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

ويأتي استقبال لاعبي العين للطفل ماجد، في إطار الفعاليات التي ينظمها نادي العين الرياضي الثقافي، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي.

3. الوفاء لأصحاب العطاء

تحت شعار الوفاء لأصحاب العطاء الراحلين أطلق نادي العين أسماء 4 من أصحاب الإنجازات المشرفة مع النادي ورحلوا عن الدنيا على ملاعب أكاديمية كرة القدم وهم المدرب الفرنسي الراحل عبد الكريم ميتسو الذي سبق وقاد العين للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2003 والنجوم القدامى الذين رحلوا عن الدنيا مهدي أحمد وسالم سعيد وفهد النويس، رحمة الله عليهم.

وتم تكريم أبناء المرحوم مهدي أحمد و نجل المرحوم سالم سعيد العامري بالإضافة إلى إهداء قميص النادي رقم 12 الذي كان يرتديه المرحوم سالم سعيد العامري لنجله سيف والقميص رقم 18 الذي كان يرتديه المرحوم مهدي أحمد لأنجاله الثلاثة.

4. سرطان الأطفال

في 2018 زار نجوم العين برفقة زملائهم من نادي الوحدة وضمن المبادرة الاستثنائية التي نظمتها لجنة دوري المحترفين، مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بمصر، على هامش الفعاليات المصاحبة لمباراة سوبر كأس الخليج العربي، وحظيت الزيارة بتفاعل لافت من الأطفال المرضى وأولياء أمورهم ، وحرصت وسائل الإعلام المصرية والإماراتية على تغطية الحدث الذي يتزامن مع مبادرة عام زايد.

5. لعيون «أبوعماد»

في 2017 أعلن نادي العين عن تخصيص إيرادات بيع تذاكر مباراة فريق الكرة الأول أمام الشارقة ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين على استاد هزاع بن زايد، للمشجع العيناوي ياسين (أبو عماد) والذي كان قد تعرض لوعكة صحية ألزمته السرير الأبيض بمستشفى توام في العين، وحظيت المبادرة الإنسانية بتفاعل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي من كافة قطاعات المجتمع، إذ بدت الجماهير التي ثمنت المبادرة تتبنى توجيه الرسائل عبر حساباتها الشخصية للمسارعة إلى حجز التذاكر عبر موقع النادي الرسمي، لتسجيل الحضور في المباراة مؤكدين أن المبادرة غير مستغربة من العين الكيان الرياضي الشامل.

6. امتيازات المرزوقي

حرص نادي العين الخاصة على إهداء المشجع العيناوي المخلص، إسماعيل المرزوقي، (أحد أصحاب الهمم) بطاقة عالمك عيناوي، ذات الامتيازات الاستثنائية، بعد أن تم نشر صورة ظهر فيها الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني السابق للعين وعصام عبدالله، إداري الفريق الأسبق وهما يهديان المرزوقي بطاقة خاصة عليها صورته، تقديراً لجهوده في دعم وتشجيع الفريق، متحدياً بصلابة وإرادة حقيقية ظروف الإعاقة ليظل مسانداً دائماً للاعبين في جميع الحصص التدريبية والمباريات داخل وخارج ملعب العين، كما اعتاد على إعداد كلمات تحفيزية للاعبين قبل مباريات الفريق المهمة والاحتفال مع اللاعبين بطريقته الخاصة بعد الفوز.

7. كسوة الشتاء

ظل نادي العين حريصاً على الاستمرار في مبادرته السنوية (كسوة الشتاء) حيث يقوم سنوياً بتوزيع الطرود الغذائية والأدوات الصحية والطبية والملابس الشتوية ومستلزمات الأطفال على العمال المنتسبين للنادي ويستمر برنامج مساعداته طوال فصل الشتاء تحت إشراف قسم الاتصال المؤسسي بالنادي، ويشارك في هذه المبادرة الإنسانية الرائعة مدراء الشركات ومشرفي القطاعات وعدد من نجوم فرق النادي بمختلف الألعاب.

8. أطفال الروهينغا

في 2019 قدم نادي العين هدايا عينية لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي عبارة عن 7000 منتج عيناوي تضمنت ملابس للأطفال وقرطاسية ومواد أخرى، وتجيء هذه الخطوة من نادي العين تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني وللتعاون المشترك مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي وتضامناً مع حملة الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا لدعم ومساندة أوضاعهم الإنسانية وتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم، وللمساعدات لكافة الفئات الداخلية والخارجية التي يقوم بها الهلال الأحمر، وكذلك للدور المجتمعي للنادي مع كافة الفئات في الدولة.

9. من القلب للقلب

انطلاقاً من الدور المهم الذي ظل يضطلع به نادي العين الرياضي الثقافي، في ترسيخ مفهوم النادي الشامل حرص عدد من لاعبي الفريق الأول يرافقهم مسؤول الاتصال المؤسسي بالنادي، على زيارة من القلب إلى مستشفى العين بمنطقة الجيمي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقلب، وتضمنت الزيارة عودة نجوم فريق العين لمرضى القلب في الجناح المخصص لهم لتعزز معنوياتهم في مواجهة ظروف المرض، قبل أن يقوموا بتوزيع الهدايا «العيناوية» القيمة عليهم.

10 تقديراً للوفاء

في عام 2017 شهدت مباراة العين والشارقة على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، مبادرة إنسانية رائعة من نادي العين لأسرة أحد أبنائه الأوفياء، الذين أظهروا حبهم وولاءهم وإخلاصهم للشعار وكان نموذجاً رائعاً يحتذى به في اعتماد أفضل الأساليب الحضارية والتشجيع المثالي والروح الرياضية حيث كرم النادي أسرة المشجع الفقيد عمر راشد سالم الشهياري، والذي توفاه ربه عن عمر 26 عاماً، وكانت هذه المباراة نفسها التي قررت إدارة النادي تخصيص إيرادات بيع تذاكرها للمشجع العيناوي ياسين سليمان، الذي كان طريحاً لسرير المرض وقتها.

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