«المحترفين» تختتم ورشة عمل «انطلاق الموسم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت رابطة المحترفين الإماراتية فعاليات ورشة عمل انطلاق الموسم الرياضي 2022-2023، حيث خصصت الورشة المنعقدة في فندق ريكسوس بريميوم دبي أعمالها اليوم، لمسؤولي المباريات العاملين مع رابطة المحترفين الإماراتية من مراقبي مباريات، ومسؤولي الإعلام ومسؤولي مراقبة الدخول.

وجرى خلال الورشة عرض نظام التقارير الإلكتروني، وأبرز المستجدات والتعديلات التي طرأت عليه، كما تم طرح حالات دراسية للنقاش، وذلك ضمن الأهداف العامة للورشة الساعية إلى تعريف مسؤولي المباريات والمنظمين بأبرز المستجدات التي طرأت في مختلف الجوانب التنظيمية.

وينسجم الانعقاد الدوري لورشة عمل الموسم الرياضي، والتي تنظمها رابطة المحترفين سنوياً مع أهدافها المستقبلية الرامية إلى تطوير المسابقات المحلية من مختلف النواحي سواء الفنية، التسويقية، الإعلامية وغيرها، من أجل النهوض بكرة القدم الإماراتية، والوصول بها إلى أعلى المعايير العالمية، وذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الرابطة وشركائها من أندية ورعاة وإعلام.

وكانت أعمال الورشة انطلقت أمس بحضور عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، وحسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، وبمشاركة كبيرة من ممثلي الأندية المحترفة، ووسائل الإعلام المختلفة، بفندق ريكسوس جي بي أر، بدبي.

وشهدت الورشة في يومها الأول استعراض أبرز المستجدات والتعديلات في لوائح المسابقات والتسويق، والإعلام والبث التلفزيوني، والأمن والسلامة.

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