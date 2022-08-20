قضاة الملاعب يختتمون معسكرهم الخارجي استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد

المصدر: وام

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اختتم حكام كرة القدم معسكرهم الخارجي، بمدينة نورنبرج الألمانية بمشاركة 37 حكماً، استعداداً لإدارة مباريات الموسم الجديد 2022-2023، والذي تنطلق فعالياته مطلع سبتمبر المقبل.

وشهد اليوم الأخير للمعسكر إجراء الاختبارات البدنية للحكام، وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، واجتاز جميع الحكام المشاركين الاختبارات بنجاح.

وشهدت فترة المعسكر حماساَ كبيراً من قبل الحكام، الذين حرصوا على الاستفادة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية والتدريبات البدنية، التي قدمها المحاضران الدوليان؛ محاضر الحكام الإيطالي تريفولوني ماثيو، ومحاضر ومدرب اللياقة البولندي جريجوري جيرزي.

وكان سعادة سالم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة الحكام، زار المعسكر للوقوف على سير التحضيرات، والاطمئنان على توافر كافة الوسائل التي تسهم في إنجاح التجمع السنوي لقضاة الملاعب.

وأبدى الشامسي سعادته بالنجاح الكبير للمعسكر، مشيداً بالحكام المشاركين، وشدد على ضرورة الاستفادة من المعارف والخبرات التي حصلوا عليها خلال فترة المعسكر، وما تضمنه من محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، مؤكداً حرص الاتحاد على الاستمرار في تأهيل الحكام وتطوير مستوياتهم.



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