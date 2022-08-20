«كواترو» يكرم «منظمة» بطولة الأكاديميات الخليجية

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

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كرمت إدارة مركز كواترو الرياضي أعضاء اللجان المنظمة للنسخة الخامسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية فئة تحت 14 سنة، وفئة تحت 12 سنة، والتي أقيمت في عجمان بمركز كواترو الرياضي خلال الفترة من 27 يوليو الماضي إلى 2 أغسطس بمشاركة 12 أكاديمية من الدول الخليجية.

جاء التكريم بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة والتي شهدت تتويج فريق سبورت فور أوول بطلاً لفئة تحت 12 سنة، وأكاديمية طموح أوليه البحريني بطلاً لفئة تحت 14 سنة، حيث أشاد جميع المشاركين بمستوى تنظيم اللجان العاملة التي قامت بتذليل كافة العقبات أمام الفرق المشاركة ووفرت كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة.

حضر الحفل أحمد الرئيسي نائب المدير التنفيذي لمركز كواترو الرياضي، وعبدالعزيز عبدالله المدير العام لمركز كواترو الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة، حيث قاما بتكريم جميع فرق العمل وفي مقدمتهم سالم خلفان سالم مدير البطولة، واللجان العاملة في البطولة بداية من اللجنة التنظيمية برئاسة أحمد حسن الشيباني، واللجنة الفنية التي ترأسها حسن عباس محمد، ولجنة المرافقين التي ترأسها محمد صادق، كما تم تكريم اللجنة اللوجستية التي أدارها أحمد حسن، ولجنة الحكام التي ترأسها الحكم علي عبدالله الشحي، واللجنة الإعلامية برئاسة محمد رضا إسماعيل.

وشمل التكريم المعلقين أحمد يوسف المرزوقي وعمر الأركاني، والمتعاونين الكابتن عادل علي سعيد مشرف بطولة المهارات، وعمار الخضيري نجم «الفري ستايل»، إلى جانب الإعلامي محمد عمران مقدم وعريف البرامج.

وقال عبدالعزيز عبدالله المدير العام لمركز كواترو الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة، إن حرص المركز على تكريم جميع المساهمين في إنجاح فعاليات البطولة يأتي عملاً بتوجيهات راعي البطولة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان، بشأن تعزيز ثقافة العمل وتقدير العطاء وتكريم كل من يساهم في إنجاح الأحداث والفعاليات الرياضية التي تدعم الشباب وتساعدهم على تطوير قدراتهم وإمكانياتهم المهارية.

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