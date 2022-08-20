البطائح يهزم سترة البحريني بثلاثية

المصدر: إسطنبول - البيان

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اختتم فريق البطائح معسكره الإعدادي المقام بمدينة أزمينت التركية بمباراة خاضها أمام فريق سترة البحريني أول من أمس وكسبها بنتيجة (3 ــــــ 1).

وقال حمدان ناصر قائد البطائح إنهم خرجوا بعديد الفوائد من معسكر تركيا، وأن كل اللاعبين أدوا ما عليهم طوال فترة المعسكر، كاشفاً أنهم استوعبوا الأسلوب الذي لقنهم إياه المدرب البرازيلي كايو زاناردي، الأمر الذي أوصلهم مرحلة متقدمة من الجاهزية لخوض غمار مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ليقدموا صورة مشرفة ومنتظرة من جماهير الفريق.

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