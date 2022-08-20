جمهور خورفكان يشعل «المدرجات» مبكراً جداً

المصدر: خورفكان ـ محمد فضل

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حتى قبل انطلاقة الدوري أشعل جمهور خورفكان المدرجات بحملة مبتكرة على السوشيال ميديا لمواصلة التواجد المكثف في مدرجات استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان، حيث ظلت جماهير الخور تمثل اللاعب رقم (1) في الفريق وذلك من واقع الحضور الكثيف للجمهور في المدرجات إلى جانب المؤازرة المتواصلة والمستمرة لأنصار النادي وتحفيزهم للاعبين طوال المباريات.

واستبقت جماهير خورفكان انطلاقة مسابقة الدوري واستعادت ذاكرة الموسم الكروي السابق من دوري أدنوك للمحترفين بوضع «تيفوهات» سبق وأن عرضها الجمهور في المدرجات عبر موقع تويتر النادي فضلاً عن عبارة «اشتقنا لدورينا واشتقنا لا خضرنا».

وتؤكد هذه الشعارات مدى الجاهزية لجمهور خورفكان للنسخة الجديدة من دوري أدنوك للمحترفين حيث يدشن خورفكان أولى مبارياته بملعب الشامخة بملاقاة فريق بني ياس في مباراة ستكون مرتقبة من قبل أنصار الفريقين.

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