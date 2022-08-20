اللمسات الأخيرة لوديات «الأبيض» بين أروابارينا ولجنة المنتخبات

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تناقش لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية في اتحاد كرة القدم كل الاستعدادات لإقامة معسكر الإعداد الخارجي الذي يقيمه الأبيض في فيينا خلال الفترة من 18 إلى 28 سبتمبر المقبل، خلال الاجتماع مع الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب منتخبنا الوطني بعد غدٍ في دبي، ومناقشة المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال المعسكر، وهي مباراتان جاري وضع اللمسات الأخيرة بشأن الاتفاق النهائي بخصوصهما.

ويقدم الأرجنتيني رودلفو أروابارينا تقريراً للجنة المنتخبات عن سلسلة زياراته الميدانية لمعسكرات الأندية في أوروبا، ومتابعته للحالة الفنية والبدنية للاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لقائمة الأبيض خلال تجمع فيينا المقبل.

حيث زار أروابارينا معسكرات الوصل والشارقة والجزيرة والوحدة والعين للوقوف على مستويات اللاعبين الذين ينضمون للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، حيث ينتظر منتخبنا 3 مشاركات مهمة خلال عام 2023، وستكون البداية بـ (خليجي 25) والمقررة من 6 إلى 19 يناير المقبل ثم بطولة غرب آسيا، في الإمارات من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، وستكون المشاركة الأكبر في كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة خلال يونيو المقبل. وينتظر أن يعلن أروابارينا عن قائمة من 23 لاعباً، بعد انتهاء الجولة الأولى للدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز