الكاسير مستمر مع الشارقة 3 مواسم

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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أكد نادي فياريال الإسباني صفقة الانتقال الحر للاعب باكو الكاسير إلى نادي الشارقة، خلافاً لما تم تداوله نهار أمس بإلغاء الإعارة، حيث أفاد النادي الإسباني بفسخ التعاقد بينه والكاسير ليصبح اللاعب حراً في الانتقال للشارقة الذي تعاقد معه لـ 3 مواسم لينتهي العقد في موسم 2024 ــــــ 2025.

وفي الشارقة، أكد مصدر بالنادي، عدم وجود مستجدات توقف تعاقد النادي مع اللاعب الكاسير الذي انضم فعلياً للنادي قبل يومين. ومن جهته عبر اللاعب الكاسير عن تقديره وشكره لنادي فياريال على الفترة التي أمضاها معه، وأعرب عن سعادته بالانتقال للشارقة، وكتب مغرداً: «عشت لحظات رائعة مع فياريال ولدي القناعة بالاستمتاع مع عائلتي في الإمارات بعد انتقالي للدفاع عن قميص الشارقة لثلاثة مواسم».

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