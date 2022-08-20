الجزيرة يلتقي الظفرة اليوم والوحدة الأربعاء

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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يؤدي الجزيرة مباراته الإعدادية الأولى في أبوظبي بعد العودة من معسكره الخارجي الذي أقامه في هولندا، بمواجهة الظفرة مساء اليوم على أرضية ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، ويلتقي جاره الوحدة يوم الأربعاء المقبل، مع مواجهة ثالثة متوقعة أمام بني ياس.

وكان «فخر أبوظبي» قد خاض 4 مباريات ودية في هولندا قبل انتهاء فترة المعسكر التي استمرت 3 أسابيع، وعقب العودة خضع الفريق لراحة قصيرة، واستأنف تدريباته اليومية التي شهدت انضمام خلفان مبارك صانع ألعاب الفريق بعد غيابه عن المعسكر لارتباطه بأداء شرف الخدمة الوطنية، بجانب المغربي أشرف بن شرقي الذي تعاقد النادي معه مؤخراً قادماً من الزمالك المصري في صفقة انتقال حر.

وشارك بن شرقي خلال اليومين الماضيين في التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين بإشراف مباشر ومتابعة من الهولندي مارسيل كايزر بهدف تجهيزه سريعاً لمباريات الدوري التي يستهلها «فخر أبوظبي» بلقاء دبا الفجيرة يوم 3 سبتمبر المقبل، وأظهر النجم المغربي تجاوباً كبيراً مع التدريبات رغم عدم مشاركته في مراحل الإعداد السابقة، كما حظي بترحيب حار من زملائه اللاعبين الشئ الذي ساهم في رفع روحه المعنوية، وأكد النادي أن نجمه المغربي جاهز للدفاع عن قميص النادي في حقبة جديدة بمشواره الكروي.

هدف

وفي السياق أكد عبد الله بن دسمال عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الجزيرة أن فريقه يسعى للمنافسة على كل الألقاب في الموسم الجديد، كأس رئيس الدولة، دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ذاكراً أن «فخر أبوظبي» الذي لم ينل لقباً في الموسم الماضي كان قد تأثر بظروف الإصابات وسط لاعبيه الشئ الذي جعله بعيداً عن منصات التتويج وقال: إن شاء الله في هذا الموسم سوف ننافس على كل البطولات.

تعاقدات

وعن إمكانية التعاقد مع لاعب جديد بعد كسب توقيع الروماني تاناسي، والمغربي أشرف بن شرقي، قال بن دسمال إن فريقه أكمل دعم صفوفه، ولن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي جديد إلا في حال مغادرة لاعب كشوفات الفريق، ذاكراً أن كل شئ يتوقف على تقرير الجهاز الفني النهائي للموسم الجديد.

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