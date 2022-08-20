المقيمون والأجانب الأربعة يشعلون ميركاتو «الهواة»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أشعل قرار السماح بمشاركة أربعة لاعبين أجانب في دوري أندية الدرجة الأولى سوق الانتقالات الصيفية، حيث شهدت الأيام الماضية تسابق أندية «الهواة» لإكمال ملف اللاعبين وإجراء نحو 50 صفقة شملت اللاعبين الأجانب والمقيمين ومواليد الدولة ويتوقع مزيد من الصفقات قبل انطلاق المسابقة في 10 سبتمبر المقبل.

وتشهد النسخة الجديدة لمسابقة دوري الدرجة الأولى، زيادة عدد اللاعبين المقيمين، والسماح بحارس المرمى المقيم، وزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 4 لاعبين، بشرط أن يكون لاعبين منهما تحت 23 سنة، والسماح بعدم زيادة المسجلين في قائمة المباراة عن 8 لاعبين من الأجانب ومقيمين ومواليد الدولة، و6 لاعبين منهم في أرض الملعب، لتساهم هذه الخطوة في تعزيز الصفقات بين الأندية الـ 17 في دوري «الهواة».

«الإمارات» والعروبة

وتعاقد نادي الإمارات الهابط حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى مع الكولمبي جادير كينيو والمهاجم الكونغولي ايريس، والجناح المغربي عصام سحيتيت، والمهاجم البرازيلي ديوغو أكوستا، ولاعب الوسط البرازيلي واندرسون موراو ديدي، والمهاجم السنغالي فال مامادو، بينما جدد عقد البرازيلي ليثري داسيلفا لغاية 2025 بعد مستوى مميز قدمه في الفترة الماضية، إلى جانب لاعب الارتكاز المقيم عمر كيتا.

وجدد العروبة الذي رافقه إلى دوري «الهواة»، الثقة بمجموعة من اللاعبين أبرزهم الكاميروني غابرييل كاك والثنائي العماني ناشد عبدالقادر وخالد يحيى.

ويتطلع نادي حتا إلى العودة لدوري المحترفين بعد إجراء تعاقدات أبرزها مع البرازيلي دينيلسون بيريرا مهاجم الظفرة السابق لمدة موسم قادماً من نادي باكوس فيريرا البرتغالي، والذي يخوض بيريرا تجربته الثانية في الإمارات بعد أن سبق له اللعب بشعار «فارس الظفرة» في الموسم قبل الماضي، والتنزاني جون تيبار، والبرازيلي روجيريو كوتينهو، وديني جونيور والتنزاني سيد خميس.

استعادة خدمات

ويتسلح نادي الحمرية بالقوة البرازيلية بعد استعادة خدمات لاعبه البرازيلي جارديل أوليفيرا بعد مشاركته معاراً مع البطائح في الموسم الماضي، فيما تعاقد مع البرازيلي ديفيد رودريجيز ومواطنه ألكسندر دي أزريدو قادماً من نادي العربي، والمدافع بيدرو سانتوس من نادي البطائح، وصانع الألعاب فيرناندو غابرييل من نادي الهجر السعودي والذي سبق له اللعب مع حتا والفجيرة في دوري المحترفين، كما عزز صفوفه بضم المهاجم النيجيري فيكتور نوانيري قادماً من نادي حتا، والمدافع التونسي رائد الدربالي من نادي أورلينز الفرنسي واللاعب المصري معتصم ياسين الذي سيتم قيده في فئة المواليد.

وأجرى نادي دبا الحصن مجموعة من الصفقات أبرزهم المهاجم البرازيلي جيلمار داسيلفا قادماً من نادي الحمرية، ومواطنيه إيفان ليندريك وباولو سيلفا واللاعب المغربي المقيم محمد الدغمي من الرياضي الفاسي المغربي، إضافة إلى المدافع المقيم لوان مارتينيز.

وتعاقد نادي مصفوت مع اللاعب النيجيري جويل انست قادماً من نادي البطائح وضم اللاعب الصربي أندريه بوجيسفيك قادماً من نادي سبارتاك الصربي كما تعاقد مع اللاعب النيجيري المقيم شوكويبوكا أوناه «22 عاماً» من نادي النصر والذي لعب الموسم الماضي في نادي العروبة وعزز صفوفه أيضاً بضم اللاعبين محمد أبوعرفة والفرنسي أدريس الأمين مزاوياني قادماً من نادي الفجيرة.

ثنائي سوري

ودعم فريق التعاون صفوفه بالتعاقد مع المدافع الموريتاني أبلاي سي قادماً من نادي الأنصار السعودي، وضم الثنائي السوري لاعب الارتكاز وسيم جفلة قادماً من نادي الفتوة السوري ومواطنه عمار محمد فخري والبحريني السيد محمد قادماً من جلف إف سي، إضافة إلى اللاعب المقيم الكوت ديفواري عمر برينس قادماً من نادي الرمس، واللاعب اليمني سلطان احمد مبارك، كما تعاقد التعاون مع المهاجم سيرنان هداف الدوري الدرجة الثانية قادماً من الاتفاق لكن اللاعب تعرض إلى حادث سير في الفترة الماضية أدى إلى وفاته.

واستقطب نادي الفجيرة اللاعب الجزائري عكاشة حمزاوي قادماً من فريق شباب قسنطينة الجزائري، كما استعاد مدافعه النيجيري المقيم مفتاو أولابي، المعار لنادي الوصل.

وتعاقد نادي العربي مع اللاعب البرازيلي المقيم ماتيوس دا سيلفا قادماً من نادي دبا الحصن، واللاعب الصربي المقيم سينيسا يولاسيتش قادماً من الظفرة، والعماني محمد المطروشي قادماً من البطائح، بينما جدد تعاقده مع اللاعب الروماني سلطان أبودقن.

وتعاقد الجزيرة الحمراء مع الأرجنتيني غونزاليس قدماً بنظام الإعارة من نادي راسينغ الأرجنتيني مع أحقية الشراء، إلى جانب مواطنه راين. وضمت قائمة التعاقدات لنادي الجزيرة الحمراء اللاعب كايو هينريك روشا قادماً من فاليتا المالطي، والثنائي البرازيلي أنتوني لوكاس وويلسون ويندل داسيلفا، إضافة إلى جوناثان فاوستو.

تعاقدات

تعاقد نادي مسافي مع المصري حسام لطفي لاعب الذيد السابق، واللاعب ازيكيل نومنفي، بينما ضم نادي الذيد المدافع التونسي الطيب بن زيتون والذي سبق له اللعب مع نادي الترجي التونسي والنيجيري ازرو لاعب مصفوت.

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