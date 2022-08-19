رابطة المحترفين تطلع الأندية على مستجدات الموسم الرياضي الجديد

المصدر: وام

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عقدت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم اليوم ورشة عمل الموسم الرياضي 2022 -2023، التي تقام سنويا قبل انطلاق الموسم الكروي، لاستعراض أبرز المستجدات والتعديلات في لوائح المسابقات، والتسويق، والإعلام والبث التلفزيوني، والأمن والسلامة.

حضر الورشة سعادة عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، وحسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، ومديرو الإدارات والأقسام المعنية في الرابطة وممثلو أندية المحترفين الـ14 المشاركة في بطولات الرابطة.

وافتتح حسن طالب الورشة بكلمة ترحيبية أكد فيها حرص رابطة المحترفين الإماراتية على إقامالورشة قبل انطلاقة كل موسم، لتعريف الأندية ومسؤولي المباريات والمنظمين بمستجدات المسابقات، وأبرز التحديثات التي طرأت على اللوائح..منوها بحرص رابطة المحترفين على تحديث اللوائح، حسب ما يتناسب وتطوير المسابقات من مختلف النواحي سواء الفنية، التسويقية، الإعلامية وغيرها، للنهوض بكرة القدم الإماراتية، والوصول بها لأعلى المعايير العالمية.

وأكد أن الرابطة لن تتمكن من القيام بدورها وتحقيق هذه النهضة دون دعم من الأندية، مشيراً إلى أن التعاون المثمر والمستمر بين الرابطة وشركائها من اتحاد الكرة، الأندية، الرعاة والإعلام، هو السبيل لتحقيق هذه الأهداف.

وقدم مالك دوغان، مدير إدارة التسويق والشؤون التجارية برابطة المحترفين، شرحاً تفصيلياً عن استراتيجية التسويق للموسم الرياضي 2022 -2023، وأبرز التعديلات التي تمت على لوائح التسويق، والبنود الجديدة التي تم إضافتها.

واستعرض خلال حديثه أبرز الأرقام التي تعكس نجاحات التسويق وقياسات الأداء التي شهدها الموسم المنقضي وتحققت خلاله طفرة تسويقية كبيرة تمثلت في ارتفاع القيمة التسويقية للبطولات التي تنظمها الرابطة إلى أكثر من 1.4 مليار درهم، في الوقت الذي ارتفعت فيه رعايات المسابقات بشكل واضح، بما يعكس القدرة الواضحة لبطولات ومسابقات الرابطة على اجتذاب رعاة جدد سواء من داخل الدولة أو خارجها.

كما استعرض علي الهاجري مدير اللجنة الإعلامية برابطة المحترفين ونورا عادل مدير الإعلام وجمال عبد الناصر مدير عمليات البث، التعديلات والمتطلبات الجديدة الخاصة بلائحة الإعلام، وبعدها لائحة البث الفضائي، ومبيعات التذاكر للمباريات.

واختتمت الورشة يومها الأول بالتركيز على أبرز التعديلات على قوانين ولائحة المسابقات وقوائم الفرق للموسم الجديد.

وأكد حسن طالب المري عضو رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ أن التجاوب والتفاعل الكبير من قبل أندية دوري المحترفين مع جهود الرابطة يجسد النجاح الكبير الذي وصلت إليه بطولات ومسابقات الرابطة.

وقال: حرص جميع أندية المحترفين على حضور ورشة العمل بهذا العدد من ممثليها يجسد النجاح الكبير للعلاقة بين الرابطة والأندية وتطور بطولاتها، ما تجسد في المناقشات المثمرة والملاحظات القيمة التي تضمنتها هذه الورشة، وهو ما ينبئ أيضا بتقديم موسم مميز يرضي جميع محبي كرة القدم الإماراتية.

وأضاف: كعادتنا كل عام، نحرص على الاجتماع مع جميع شركائنا قبل بداية الموسم، لوضعهم في الصورة الكاملة والإطلاع على كافة مستجدات الأمور التنظيمية الفنية والإعلامية والتسويقية وكذلك الحضور الجماهيري وكل ما يتعلق ببطولات المحترفين.

وعن المبادرات الجديدة المتوقع إطلاقها في الموسم الرياضي الجديد، أوضح أن الرابطة في نهاية كل موسم تقوم بتقييم المبادرات التي قدمتها خلال الموسم المنقضي، والبدء في التجهيز والتخطيط لمبادرات الموسم الجديد، بعد الاطلاع على أفضل المبادرات في الدوريات العالمية، سعيا للتميز الذي يليق بكرة القدم الإماراتية.

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