فياريال يؤكد صفقة ألكاسير مع الشارقة لثلاثة مواسم مقبلة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أكد نادي فياريال الإسباني، صفقة الانتقال الحُر للاعب باكو ألكاسير إلى نادي الشارقة، خلافاً لما تم تداوله نهار الجمعة بإلغاء الإعارة.

وأفاد تأكيد النادي الإسباني بفسخ التعاقد مع ألكاسيرو، ليصبح اللاعب حراً في الانتقال للشارقة الذي تعاقد معه ثلاثة مواسم مقبلة.

وأكد مصدر داخل نادي الشارقة في تصريح خاص، عدم وجود ما يعطل تعاقد النادي الشرقاوي مع ألكاسيرو الذي انضم إلى صفوفه قبل يومين.

ومن جهته أعرب ألكاسيرو عن تقديره لفياريال على الفترة التي قضاها بين جدرانه، مؤكداً سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف الشارقة.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "عشت لحظات رائعة مع فياريال، ولدي القناعة بالاستمتاع مع عائلتي في الإمارات، بعد انتقالي للدفاع عن قميص الشارقة لثلاثة مواسم".

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