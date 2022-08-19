الكاسير: الانضمام إلى الشارقة تحدٍ مختلف

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم أولى صفقاتها على صعيد المحترفين الأجانب استعداداً للموسم المقبل؛ حيث نجحت بالتعاقد مع المهاجم الدولي الإسباني باكو الكاسير قادماً من نادي فياريال الإسباني. حضر مراسم التوقيع عبدالله محمد العجلة رئيس شركة كرة القدم وعمران الجسمي، وحسن الحمادي أعضاء الشركة ووحيد عرفات المدير التنفيذي للشركة وإبراهيم بن غافان مدير الاحتراف ووكلاء اللاعب.

وكان المهاجم الإسباني صاحب الـ 28 عاماً قد ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية في إسبانيا وألمانيا قبل أن يحسم الشارقة انتقاله.

وفي تصريحات بعد التوقيع عبر اللاعب عن سعادته بالانضمام لصفوف الشارقة وقال: «هذا تحد جديد بالنسبة لي وأشعر بالسعادة والإثارة لتواجدي هنا» وتابع «لعبت لعدد من الأندية في أوروبا في بلدي إسبانيا وألمانيا وخضت تجارب كبيرة وأعتقد أن تواجدي في نادي الشارقة هو تحد مختلف بالنسبة لي في أجواء مختلفة» .

سجل

يذكر أن اللاعب بدأ مسيرته الكروية في فالنسيا قبل أن تتم إعارته إلى خيتافي في موسم 2012 ـــــــ 2013، ويعود بعدها لفالنسيا حتى موسم 2016 ثم انتقل إلى برشلونة قبل أن تتم إعارته لدورتموند في 2018 . وعاد اللاعب مرة أخرى إلى الدوري الإسباني وبالتحديد إلى فياريال في 2020 وقاد الفريق إلى الحصول على بطولة الدوري الأوربي بعد الفوز على مانشستر يونايتد في 2021 لتكون آخر بطولاته على مستوى الأندية الأوروبية.

سجل متميز

يمتلك الكاسير سجلاً مشرفاً في تمثيل المنتخبات الإسبانية . وسجل خلال مسيرته في الليغا 45 هدفاً وصنع 31 هدفاً خلال 208 مباريات شارك فيها بينما سجل 14 هدفاً وصنع 4 في 26 مباراة من كأس إسبانيا، وخلال مسيرته في البوندسليغا سجل 23 هدفاً وصنع هدفاً واحداً في 37 مباراة شارك فيها، أما على الصعيد الأوروبي فقد شارك في 20 مباراة في دوري أبطال أوروبا وسجل 3 أهداف وصنع مثلها بينما شارك في 23 مباراة في الدوري الأوروبي مسجلاً 13 هدفاً وصنع هدفين.

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