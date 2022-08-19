غربلة وصلاوية.. خميس خارج حسابات «الإمبراطور»

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطبيقاً لمنهج «الغربلة» الذي تنتهجه إدارة شركة الوصل لكرة القدم بهدف بناء فريق بمقدوره العودة إلى منصات التتويج اعتباراً من الموسم الجديد، أعلن نادي الوصل عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إنهاء العلاقة بالتراضي مع الظهير الأيمن العُماني عبدالله خميس، المقيد في كشوفات الإمبراطور في فئة «المقيم»، مقدماً له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفهود.

وبإنهاء العلاقة مع عبدالله خميس، يحتفظ الوصل بـ 7 لاعبين في فئة «المقيم» في الموسم الجديد، هم، الرباعي البرازيلي المؤلف من، لاعب الوسط جيفرسون دوغلاس، ولاعب الوسط جواو غابرييل، والظهير الأيمن رودريغو الميدا، والجناح ليوناردو تيبا، والظهير الأيسر الغاني سانا غوميز، والمدافع الصربي الكسندر فاسيلجيفك، ولاعب الوسط المالي سياكا سيديبي.

خطوات مماثلة

ولم تكن خطوة الوصل بإنهاء العلاقة مع عبدالله خميس، الأولى، بل سبقتها خطوات مماثلة تندرج كلها في إطار نهج إدارة شركة الوصل لكرة القدم الهادفة إلى إنهاء العلاقة أو إعارة عدد من اللاعبين الذين ليس بإمكانهم تقديم الإضافة المرجوة للإمبراطور في الموسم الجديد.

وسبق لإدارة شركة الوصل لكرة القدم، إعارة الرباعي، حارس المرمى إبراهيم عيسى إلى نادي خورفكان لموسم واحد، وحمد البلوشي إلى عجمان لموسم واحد، وسيف السويدي إلى نادي الإمارات، والغاني جورج دووبنغ إلى نادي الحمرية.

كما قامت إدارة شركة الوصل لكرة القدم بإنهاء العلاقة مع، حارس المرمى حميد عبدالله، السداسي البرازيلي المكون من، راميرو بينيتي، وويليام بوتكير، وادريلسون سيلفا، وجواو فيغريدو، وناتان فليبي «فئة المقيم»، وماتيوس سيلفا «فئة المقيم»، والأوروغواياني ميشيل اراوخو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز