39 صفقة محليـة في الميركاتو الصيفي لدوري أدنوك

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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شهد الميركاتو الصيفي الحالي في دوري أدنوك للمحترفين تراجعاً كبيراً في صفقات الأندية مع اللاعبين المواطنين التي بلغت حتى الآن 39 صفقة، مع تركيز واضح على صفقات الأجانب بعد قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب من 4 إلى 5، وذلك قبل غلق باب التعاقدات في 6 أكتوبر المقبل.

وأجرى 14 نادياً في دوري المحترفين حوالي 121 معاملة منذ فتح باب الانتقالات، شملت التعاقد مع المواطنين، الأجانب، المقيمين، مواليد الدولة، أبناء المواطنات، وتجديد عقود، وهنالك عناصر تم التجديد معها لم تعلن عنها الأندية بشكل رسمي.

تراجع

ومن اللافت في الميركاتو الحالي، أن صفقات الأندية على مستوى اللاعبين المواطنين تراجعت كثيراً مقارنة بالفترات الصيفية السابقة، على الرغم من أن هنالك فترة زمنية متبقية لإبرام المزيد من الصفقات لكنها ستكون محدودة أيضاً، لأن الأندية تحرص على إكمال التعاقدات خاصة مع المواطنين قبل أو أثناء فترة التحضيرات التي شارفت على النهاية مع اقتراب بداية المنافسات الرسمية في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل الذي يشهد انطلاق دوري أدنوك للمحترفين في جولته الأولى يومي 2 و3، فيما تقوم بعض الفرق بإجراء إضافات محدودة أيضاً خلال سبتمبر حسب النقص الذي تكتشفه من خلال المباريات الرسمية قبل غلق باب القيد.

فيما يبدو واضحاً عدم حماس بعض الفرق في التعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين المواطنين، وذلك بخلاف ما كان يحدث في المواسم السابقة من إقبال على التعاقدات والاستعارة، مثل الظفرة الذي اكتفى بالتعاقد مع وليد عمبر وعبد الله القميش، وكذلك عجمان الذي تعاقد مع سعيد جاسم وحمد البلوشي، وركزت بعض الفرق على تجديد عقود قدامى المحاربين وتصعيد أبناء الأكاديمية.

تعاقدات

وأبرمت الأندية طوال فترة الميركاتو، 39 عقداً جديداً مع المواطنين، وكان الأكثر نشاطاً الصاعدان حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، دبا الفجيرة والبطائح «9 صفقات»، خورفكان «6 صفقات»، الوصل «5 صفقات»، والوحدة «3 صفقات»، الشارقة «صفقتان»، الظفرة «صفقتان»، عجمان «صفقتان»، النصر «صفقة»، وغابت 5 أندية بشكل نهائي عن التعاقد مع عناصر وطنية من فرق منافسة حتى الآن، مثل العين وشباب الأهلي والجزيرة واتحاد كلباء، وبني ياس الذي أفادت أنباء عن تعاقده مع خلفان النوبي لاعب العروبة السابق لكن النادي لم يعلن رسمياً عن الخبر، وركز السماوي على دعم صفوفه بعناصر شابة من أبناء النادي.

صفقات مدوية

ومع قلة عدد التعاقدات، فقد برزت صفقات مدوية، مثل تعاقد الوصل مع عمر عبد الرحمن «عموري»، والشارقة مع ماجد حسن، والبطائح مع أحمد خليل وخميس إسماعيل، بجانب عودة تيغالي من النصر إلى الوحدة، وأيضاً تعاقد الشارقة مع ريان يسلم بعد فسخ عقده من قبل نادي العين.

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