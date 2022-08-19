شباب الأهلي يمطر مرمى رادنيكي برباعية

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أمطر شباب الأهلي مرمى فريق رادنيكي الصربي برباعية مقابل هدف، في خامس مبارياته الودية التي أقيمت بينهما مساء أول من أمس بمعسكره الحالي بصربيا، في مباراة جدية المستوى ظهر خلالها الفرسان بشكل جيد يبرهن على ما وصل إليه اللاعبون من جاهزية فنية وبدنية استعداداً لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، وسجل الأهداف الرباعي عمر خريبين، وغوستافو ومحمد جمعة «بيليه» وخالد الأصبحي.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى دبي يوم الاثنين المقبل حيث ينال اللاعبون يومين راحة على أن يستأنف الفريق مرانه مساء الخميس المقبل على ملعبه في القصيص، ومن المقرر أن يلعب الفريق ودية أو اثنتين استعداداً لانطلاقة دوري أدنوك وملاقاة الشارقة في الجولة الأولى يوم السبت 3 سبتمبر في استاد راشد، في مباراة قوية ومثيرة وتحظى بجماهيرية كبيرة كعادة لقاءات الفريقين.

طموح آسيوي

ويسعى شباب الأهلي للمنافسة على ألقاب المسابقات المحلية الموسم المقبل، إلى جانب الوصول إلى محطة في دوري أبطال آسيا، التي تأهل فيها الفريق إلى الدور الـ 16، ويسعى فرسان الأهلي ألي تكرار إنجاز 2015 بالتأهل إلى المباراة النهائية ومحاولة الفوز باللقب القاري للمرة الأولى.

وحرص المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، على الاهتمام بالودية الخامسة، بعد أن تعثر إقامة مباراة ودية مع فريق فويفودينا الصربي بسبب سوء أرضية الملعب وحرص الجهاز الفني على سلامة اللاعبين، لذلك بدأ وديته أمام رادنيكي الصربي بتشكيلة شبه أساسية تتكون من الحارس ماجد ناصر، وأمامه أحمد جميل، عيد خميس، وليد عباس، عبد العزيز صنقور، عزيزجون، أحمد نور، عمر خريبين، عبد الله النقبي، حارب عبد الله وإيغور جيسوس.

بصمة خريبين

وظهر الفريق بشكل جيد، ونجح اللاعب السوري عمر خريبين في وضع بصمته مع الفريق مقدماً أوراق اعتماده من خلال تسجيل هدف انتهى به الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني دفع مدرب شباب الأهلي، بمجموعة من اللاعبين أمثال حسن حمزة وبدر ناصر وبالا وعبد العزيز هيكل وخالد الاصبحي وكايكي وشيكنا دومبيا، ونجح غوستافو في إضافة الهدف الثاني للفريق ثم يسجل الفريق الصربي هدفاً ثم يسجل محمد جمعة بيليه الهدف الثالث ويختتم خالد الأصبحي الأهداف الأربعة لفريقه وتنتهي به المباراة، التي اطمأن خلالها الجهاز الفني على مستوى اللاعبين قبل العودة إلى دبي والمشاركة في منافسات الموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن تعقد إدارة شباب الأهلي اجتماعاً مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عقب عودة البعثة من صربيا مع أجل تقييم موقف الفريق على ضوء العمل الذي تم خلال معسكر صربيا، ومن ثم النظر في احتياجات الفرق من اللاعبين قبل انطلاقة الموسم الكروي .

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