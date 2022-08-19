«تعليق عضوية الهند» يلغي ودية النصر وكيرلا

المصدر: دبي-علي الظاهري

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ألغيت المباراة الودية بين فريق النصر وكيرلا بلاستيرز الهندي والتي كان مقرراً أن تقام غداً على استاد آل مكتوم، وجاء القرار على خلفية تعليق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عضوية اتحاد كرة قدم الهند. من جهة أخرى، يواصل فريق النصر تحضيراته على ملعبه ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد قبل انطلاقة الموسم الكروي الذي يدشنه العميد بمواجهة الظفرة على استاد حمدان بن زايد، وسيخوض النصر مباراتين وديتين أمام فريقين من أندية دوري الدرجة الأولى. وكان من المقرر أن يخوض فريق كيرلا 3 تجارب ودية ضمن معسكره الذي يقيمه في دبي أمام النصر ودبا الفجيرة يوم 25 أغسطس الجاري وحتا في 28، إلا أن قرار «فيفا» أدى إلى إلغاء برنامج الفريق الهندي.

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