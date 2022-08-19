طاقمنا التحكيمي جاهز لإدارة «أبطال آسيا»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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اجتاز طاقمنا التحكيمي الإماراتي المكلف بالمشاركة في إدارة مباريات الأدوار النهائية «دور 8،16، 4) لدوري أبطال آسيا - مجموعة شرق آسيا»، اختبار اللياقة البدنية وأصبح الطاقم جاهزاً لإدارة المباريات في التصفيات التي انطلقت أمس في اليابان بنظام التجمع وتستمر حتى 27 أغسطس الجاري.

ويتكون الطاقم من الدوليين محمد عبد الله ومحمد أحمد وحسن المهري والدكتور عمار الجنيبي وعمر آل علي،.

وسيتم الاستعانة بتقنية «الفار» خلال التصفيات بداية من دور الـ 8، وسوف يتأهل الأول والثاني من المجموعة ليتقابلا مع أول وثاني مجموعة غرب آسيا التي ستقام لاحقاً.

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