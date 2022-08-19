«بولينغ الإمارات».. بطل العرب

المصدر: دبي-علي شدهان

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توج منتخب الإمارات الأول للبولينغ بكأس البطولة العربية العاشرة للرجال، والتي اختتمت مساء أمس في مصر، بالحصول على 3 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية واحدة بعد تنافس مثير مع نجوم 10 منتخبات مثلت الصفوة في عالم البولينغ العربي.

وفرض نجوم «بولينغ الإمارات» سيطرتهم على غالبية مسابقات البطولة، بالحصول على ذهبية مسابقة الثلاثي عبر، نايف عقاب وحسين السويدي ومحمود العطار، وذهبية مسابقة الفرق عبر السداسي، نايف عقاب وحسين السويدي ومحمود العطار وسلطان القبيسي وعلي الراشدي وعبيد السعدي، وذهبية مسابقة المجموع العام للنجم المتألق نايف عقاب، وفضية مسابقة الزوجي، عبر الثنائي، نايف عقاب ومحمود العطار، وفضية الماسترز لنايف عقاب وبرونزية المساترز لمحمود العطار. وشاركت في البطولة، إلى جانب منتخب الإمارات البطل، منتخبات السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر ومصر والعراق والأردن واليمن، إضافة إلى 7 منتخبات شاركت في البطولة العربية السادسة للسيدات، وهي إلى جانب منتخب الإمارات للسيدات، منتخبات السعودية والبحرين والكويت وعُمان ومصر والعراق.

ومن المقرر أن تعود بعثة «بولينغ الإمارات»، مساء اليوم عبر مطار دبي الدولي، ويتوقع أن تحظى باستقبال مميز يوازي قيمة الإنجاز الكبير الذي حققه نجوم اللعبة.

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