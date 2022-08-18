34 لاعبا جديدا يدعمون طموحات البطائح ودبا في البقاء بدوري المحترفين

المصدر: وام

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يشهد سوق الانتقالات الصيفية الحالي قبل انطلاق النسخة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين 2022 -2023 لكرة القدم، حركة رواج كبيرة في ظل حرص معظم الأندية المشاركة في المسابقة على تدعيم صفوفها بشكل مكثف سواء من اللاعبين المواطنين من داخل الدولة أو الأجانب.

وأنهت معظم أندية المسابقة معسكراتها الخارجية وسط حالة ترقب لانطلاق فعاليات الموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل، فيما تواصل إدارات الأندية تدعيم صفوف فرقها خلال فترة الانتقالات، التي تستمر حتى أول أكتوبر المقبل.

وبرز فريقا البطائح ودبا، الصاعدان حديثا لدوري أدنوك للمحترفين، ضمن أكثر الأندية إبراماً للصفقات الجديدة، بتعاقدهما مجتمعين مع 34 لاعبا، في إشارة واضحة لرغبتهما وحرصهما على البقاء بدوري المحترفين، وعدم الهبوط مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي البطائح، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري المحترفين، أبرمت إدارة النادي حتى الآن 20 تعاقداً جديداً، ما بين لاعبين مواطنين أصحاب خبرة ودوليين كبار، ولاعبين أجانب تم ضمهم دعما لطموح البقاء والاستمرار بدوري المحترفين.

ومن اللاعبين الدوليين السابقين المنضمين للبطائح، برز اسم المهاجم الدولي أحمد خليل، لاعب شباب الأهلي السابق ، وخميس إسماعيل لاعب الوحدة السابق، وحبوش صالح لاعب الوصل السابق، وراشد عبدالله حارس مرمى شباب الأهلي السابق، ومحمد خلفان وعلي البلوشي وغيرهم.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، ضم البطائح كلا من البرتغالي جواو نوفايس، من سبورتنج براجا البرتغالي، والدولي الجنوب إفريقي تيبانج فيتي /بيلينينسيس البرتغالي/، والمدافع البرتغالي أرتور خورخي، ولاعب الوسط البرازيلي لورينسي رودريجيز، والكاميروني أناتول أبانج.

كما استعد فريق دبا، العائد لدوري المحترفين بعد غياب 3 مواسم، للموسم الجديد بشكل مكثف في الميركاتو الصيفي بضم 14 لاعباً إضافة لتجديد عقود لاعبيه.

وضمت قائمة لاعبيه الجدد أسماء مميزة مثل حميد عبد الله حارس الوصل السابق، وعلي صقر حارس الإمارات السابق، وسبيل جاسم مدافع شباب الأهلي السابق، ومهند القصاب، ومحمد خلفان.

ومن اللاعبين الأجانب، ضمت القائمة المهاجم الدولي المالي ساليو جيندو ، والمدافع البرازيلي مارسيلو دوس سانتوس، المونتنجري ألكسندر شيكيتش، الهولندي جوي سليدجرز، والغاني المقيم الحسن باسيرو، والعراقي المقيم محمد مصطفى.



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