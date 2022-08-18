3 فعاليات رياضية دولية بدبي في أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر المقبل ثلاث فعاليات دولية هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، هي «معرض دبي لكمال الأجسام» في نسخته السادسة إلى جانب «معرض دبي للحياة النشطة» و«دبي أكتيف إنداستري»، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة عرض تفوق 20 ألف متر مربع وتستمر على مدار ثلاثة أيام.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن مشاركة أكثر من 300 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وكمال الأجسام، من 30 دولة من مختلف دول العالم، ويشارك في معرض دبي لكمال الأجسام أكثر من 600 رياضي من مختلف دول العالم .

ويعود معرض دبي للحياة النشطة، الفعالية الأكبر للصحة والعافية واللياقة البدنية على مستوى الشرق الأوسط، هذا العام بنسخة ستكون الأفضل له منذ انطلاقته، بمشاركة مجموعة جديدة من أهم الأسماء في عالم اللياقة، مثل جيمس سميث، دايرن كارتال، وربى علي ومايفي مادن، إلى جانب عودة صالة فيت اند غلام أكتيف، والتي تستضيف برنامجاً من التمارين الجماعية.

ويعود دبي أكتيف إنداستري، المعرض التجاري الدولي الوحيد للرياضة واللياقة البدنية والعافية على مستوى الشرق الأوسط، في نسخته لعام 2022 بمشاركة أكثر من 200 من العلامات الرائدة في توريد منتجات التكنولوجيا والتعليم والمعدات لصالح الشركات الناشطة في مجالات اللياقة البدنية والعافية.

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