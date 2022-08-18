دوري أدنوك.. الأندية تدخل مرحلة الاستعداد الأخيرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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بدأت الأندية المشاركة في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين المرحلة الأخيرة من برنامج إعدادها، لانطلاقة النسخة رقم 15 من الدوري في عصر المحترفين، والنسخة رقم 50 منذ بداية الدوري في عصر الهواية، حيث اختتمت معظم الأندية معسكراتها الخارجية، وعادت إلى البلاد لوضع اللمسات الأخيرة على صفوفها قبل انطلاقة الجولة الأولى من الدوري يومي 2 و3 سبتمبر المقبل.

وانتظمت فرق الوصل واتحاد كلباء والنصر، ودبا الفجيرة، في تدريباتها المحلية استعداداً للانطلاقة المرتقبة، وخلال الساعات المقبلة سوف تبدأ التدريبات المحلية لفرق الشارقة والوحدة وخورفكان والظفرة والجزيرة، وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف تعود فرق شباب الأهلي والبطائح، الوافد الجديد للدوري، والعين حامل اللقب إلى البلاد، ليكتمل وصول الفرق وبدء مرحلة الاستعداد النهائية لانطلاقة الدوري.

رفع معدل اللياقة

وكانت معظم الأندية قد أقامت معسكراتها الخارجية في أوروبا بعيداً عن درجات الحرارة العالية في البلاد، وتركزت معظم المعسكرات في النمسا وهولندا وصربيا وتركيا وسلوفينيا، حيث استغل المدربون الفرصة لزيادة معدل اللياقة البدنية للاعبين والتدريب على الخطط الفنية والتكتيكية التي ستخوض بها الفرق منافسات الدوري، وشهدت معظم المعسكرات زيارة من الأرجنتيني أروابارينا مدرب المنتخب الوطني من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين ومتابعة تدريباتهم تمهيداً لاختيار القائمة التي سيدخل أصحابها معسكراً خارجياً في فيينا في منتصف سبتمبر المقبل.

مباريات ودية

وشهدت فترة المعسكرات إقامة عدد من المباريات الودية التي من شأنها تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، ويتراوح عدد المباريات الودية للفرق بين 4 إلى 7 مباريات ودية، وسوف تستكمل تلك المباريات الودية خلال المرحلة الأخيرة من استعدادات الأندية لانطلاقة الدوري، حيث ستشهد الأيام المقبلة إقامة عدد من المباريات الودية لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات، حيث تجرى الآن اتصالات بين الأندية من أجل الاتفاق على لعب مباريات ودية، ومن المقرر أن يتقابل كلباء مع الوصل يوم السبت المقبل، ويلاقي شباب الأهلي فريق البطائح، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة خوض الأندية عدداً من المواجهات الودية في ختام برنامج الإعداد. لانطلاقة منافسات الموسم الجديد.

سباق الزمن

كما تسابق معظم الأندية الزمن من أجل إنهاء الصفقات وضم لاعبين جدد لصفوفها، سواء من اللاعبين الأجانب أم المقيمين والمواطنين، نظراً لأن معظم الأندية لم تستكمل قائمتها من اللاعبين، حيث تدور مفاوضات لانتقال عدد من اللاعبين سواء على صعيد الإعارة أم الانتقال النهائي، كذلك تدور مفاوضات بين ناديين أحدهما من أندية العاصمة والآخر من دبي بشأن لاعب مواطن دولي مرموق، وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 7 ملايين درهم، ومن المنتظر أن يحسم الموقف خلال الساعات المقبلة، كما قام نادي البطائح بضم الثنائي الدولي أحمد خليل وخميس إسماعيل، ويسابق الظفرة الزمن لعقد صفقات إعارة قبل غلق باب القيد، وينتظر أن تتبلور صفقات عدة خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تسبق انطلاقة الدوري.

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