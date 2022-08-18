«النواخذة» يعود للتدريبات ويواجه الوحدة غداً

المصدر: دبا – البيان

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يخوض دبا الفجيرة مباراة ودية تجمعه بالوحدة غداً وذلك ضمن إعداد الفريقين لانطلاقة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، والذي تقرر له يوم 2 سبتمبر المقبل، وكان دبا الفجيرة قد استأنف التدريبات الداخلية عقب العودة من معسكر صربيا الذي خاض فيه النواخذة عدداً من المباريات الودية، ووقف الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي زوران بيغوفيتش على جاهزية الفريق قبيل الدخول في معترك المباريات الرسمية، والتي يخوضها فريق دبا ضمن دوري أدنوك للمحترفين بعد صعود النواخذة من جديد إلى مصاف دوري المحترفين من جديد، وتصدر الفريق مباريات دوري الدرجة الأولى متوجاً نفسه بطلاً لدوري الهواة.

5 وديات

وخلال فترة المعسكر الخارجي في صربيا خاض النواخذة 5 مباريات ودية متنوعة كان آخرها أمام النصر الكويتي وخسرها بهدف دون مقابل، فيما تعادل مع الحزم السعودي 3-3، ومع كاظمة الكويتي بالنتيجة نفسها أيضاً، وتغلب على بوتيفي الصربي بثلاثة أهداف نظيفة، وعلى سلوبودا اوزيتسه الكرواتي بنتيجة 4 -1.

تعاقد

وكان دبا قد تعاقد مع المهاجم المالي ساليو جيندو لتدعيم خط هجوم النواخذة كما انضم لصفوف الفريق مهند القصاب قادماً من النصر ومحمد خلفان مهاجم العروبة السابق.

ويفتتح دبا الفجيرة مباراته الأولى في دوري أدنوك للمحترفين أمام الجزيرة ضمن الأسبوع الأول من الدوري في مباراة مرتقبة بين الفريقين.

بدوره أكد جمعة العبدولي مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة انطلاقة فترة الإعداد الثالثة والأخيرة بتواجد كل اللاعبين، مشيراً إلى أن معنويات اللاعبين عالية وسيكون النواخذة في كامل الجاهزية لانطلاقة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن مباراة الفريق الأولى أمام الجزيرة لن تكون سهلة على الفريقين، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية ترضي تطلعات وطموحات جماهير وإدارة النواخذة.

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