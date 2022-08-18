سياكا.. ثامن «مقيم» في الوصل

المصدر: دبي- البيان

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نجح الوصل في إتمام الصفقة الثامنة له في فئة اللاعب «المقيم» بإعلان تعاقده عبر حسابه الرسمي على «تويتر» مع لاعب الوسط المالي سياكا سيديبي في صفقة انتقال حر للانضمام إلى تشكيلة فريق الوصل الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

وبات الوصل يضم في تشكيلته الحالية 8 لاعبين في فئة «المقيم»، منهم 2 من الموسم الماضي هما، العُماني عبدالله خميس في مركز الظهير الأيسر، والمدافع الصربي الكسندر فاسيلجيفك، فيما تم ضم 7 لاعبين جدد استعداداً لموسم 2023-2022، هم البرازيليون، رودريغو الميدا في مركز الظهير الأيمن، ولاعب الوسط جيفرسون دوغلاس، وصانع الألعاب جواو غابرييل، والجناح ليوناردو تيبا، والغاني سانا غوميز في مركز الظهير الأيسر وأخيراً المالي سياكا سيديبي.

وعلى صعيد المحترفين الأجانب، فقد أنجز الوصل التعاقد مع المدافع المغربي سفيان بوفتيني، ولاعب الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت، والبرازيليون، لاعب الوسط غابرييل دي سوزا «جابرييلزينهو»، والمدافع رودريغو أوليفيرا، والتجديد لغيلبرتو سيلفا أوليفيرا.

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