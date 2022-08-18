ميتشيل فريدي: سمعة الإمارات الطيبة جذبتني إلى الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الهولندي ميتشيل فريدي (30 عاماً) مهاجم الظفرة المنضم حديثاً لكشوفات الفريق قادماً من أبها السعودي في صفقة انتقال حر، أنه اتخذ القرار الصحيح بانضمامه إلى «فارس الظفرة»، مبيناً أنه كان قد تلقى عروضاً عدة في الفترة التي سبقت توقيعه، وبعد مشاورات وتفكير اختار الظفرة، وأضاف: أعرف الإمارات جيداً وسمعتها الطيبة، وهي من الأسباب القوية التي شجعتني على الحضور، رغم وجود عروض مالية أفضل، إضافة إلى أن طريقة المفاوضات كانت جادة ومحفزة، صراحة شعرت أنني يمكن أن أقدم تجربة ناجحة في الدوري الإماراتي وسأجتهد من أجل هذا الهدف.

وكشف ميتشيل عن علاقة قوية تربطه بلاعب الظفرة السابق الهولندي روشوفيل الذي دافع عن شعار النادي قبل موسمين، وأضاف: روشوفيل من أصدقائي المقربين، لقد تزاملنا سوياً في المدرسة وتعلمنا كرة القدم في إحدى الأكاديميات سوياً، وعندما طلب الظفرة التعاقد معي وجدت منه تشجيعاً كبيراً، حدثني كثيراً عن النادي وعن الحياة في الإمارات وكان رأيه حاسماً ومشجعاً بكل تأكيد.

قرار صحيح

وقال المهاجم الهولندي إنه وخلال فترة وجيزة تأكد أنه اتخذ القرار الصحيح بعد الترحيب الكبير الذي وجده من إدارة النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي، ذاكراً أن الأجواء رائعة جداً وهنالك احترافية عالية في التعامل من الإدارة التي هيأت الأوضاع ورتبت للمعسكر بشكل رائع.

وأضاف: من ناحية التدريبات كان هنالك حماس كبير من زملائي اللاعبين وإصرار على الوصول لكامل الجاهزية من أجل تقديم موسم جيد، أدينا مباريات قوية ظهر فيها الفريق بشكل مميز، كل شيء في المعسكر كان مبشراً بموسم يرضي التطلعات ويحقق طموح الجماهير التي تقف خلفنا كلاعبين، سواء من ناحية الأداء أم الأجواء العائلية أم حتى الانضباط.

مساعدة ودعم

وعن طموحاته مع الظفرة قال ميتشيل: النجاح هدف كل لاعب دون شك خصوصاً أنني لاعب جديد في الفريق، وأعلم أن الإدارة والجمهور ينتظرون مني الكثير، لكنني لن أنجح بمفردي وإنما بمساعدة زملائي اللاعبين ودعم الجهاز الفني، للأمانة هنالك تعاون كبير داخل وخارج الملعب، وأشعر برغبة كل لاعب في تقديم أفضل ما عنده، وبالتأكيد هذه الروح ستنعكس إيجاباً على الأداء والنتائج، وبدوري أعد ببذل كل جهدي من أجل مصلحة المجموعة حتى يحقق الفريق نتائج إيجابية في كل المنافسات.

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