تعادل مثير للبطائح أمام الساحل الكويتي

المصدر: أزميت - البيان

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تعادل البطائح إيجابياً (2/2) خلال المباراة التي خاضها أمام فريق الساحل الكويتي، أول من أمس، والتي جرت بمدينة أزميت التركية، ضمن استعدادات الفريق لخوض مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ودون الهدفين للبطائح الثنائي حمدان ناصر وأناتول.

وجاءت المباراة مثيرة وقوية من الطرفين.

وكان من المفترض أن تقام المباراة الأحد الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الأحوال الجوية التي غطت مدينة أزميت التركية وأرضية الملعب.

ويؤدي البطائح تجربة إعدادية أخيرة أمام فريق الخالدية البحريني خلال الساعات القادمة قبل عودة بعثة الفريق إلى الدولة مطلع الأسبوع المقبل.

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