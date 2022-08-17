موعد أول ثلاث جولات من دوري أدنوك للمحترفين 2023/2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي



أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، مواعيد أول ثلاث جولات من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2023/2022.

وتنطلق منافسات دوري أدنوك للمحترفين 2 سبتمبر المقبل، وتلعب مباريات الجولة الأولى على يومين.

وتقام في اليوم الأول أربع مواجهات مرتقبة، حيث تقص مواجهتا اتحاد كلباء والبطائح على ملعب الأول، وعجمان والعين على إستاد راشد بن سعيد، شريط منافسات البطولة الأكثر إثارة، وتقام المواجهتان الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

وفي السهرة بذات اليوم، تقام مباراة بني ياس ونظيره خورفكان، على إستاد الأول، وقمة بين الوصل والوحدة على إستاد زعبيل، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتستأنف مواجهات الجولة الافتتاحية، السبت 3 سبتمبر، بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يستضيف إستاد حمدان بن زايد مباراة الظفرة والنصر، ويحتضن إستاد محمد بن زايد مباراة الجزيرة ودبا، وتقام المواجهتان الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُختتم مواجهات الجولة الافتتاحية بمباراة قوية ومرتقبة، تجمع بين شباب الأهلي والشارقة على إستاد راشد، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتنطلق منافسات الجولة الثانية، يومي 9 و10 سبتمبر، وتقام في اليوم الأول أربع مواجهات، حيث يستضيف البطائح نظيره الوصل، ويواجه خورفكان نظيره الجزيرة على إستاد صقر بن محمد القاسمي، وتقام المواجهتان الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

وفي الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات بذات اليوم، تقام مواجهتا دبا وشباب الأهلي على إستاد الأول، ومباراة الشارقة وبني ياس على إستاد الأول.

وتختتم الجولة الثانية بثلاث مباريات، السبت 10 سبتمبر، حيث تقام مباراتان الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الإمارات، مباراة على إستاد هزاع بن زايد تجمع بين العين والظفرة، ويستضيف النصر على ستاد آل مكتوم نظيره عجمان.

وتختتم في السهرة منافسات الجولة الثانية، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، بمباراة تجمع الوحدة واتحاد كلباء على إستاد آل نهيان.

وتقام الجولة الثالثة من دورينا يومي 15 و16 من شهر سبتمبر، وسيشهد اليوم الأول من الجولة إقامة أربع مباريات، حيث يواجه الوصل نظيره دبا على إستاد زعبيل، ويلعب عجمان أمام الشارقة على إستاد راشد بن سعيد، وتقام المواجهتان الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

وفي السهرة من ذات اليوم، يواجه خورفكان نظيره النصر على إستاد صقر بن محمد القاسمي، وقمة مرتقبة تجمع الجزيرة والعين على إستاد محمد بن زايد، وتقام المواجهتان في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتختتم منافسات الجولة الثالثة الجمعة 16 سبتمبر، بمواجهتين الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الإمارات، حيث يواجه بني ياس نظيره البطائح على سعاد الأول، ويستضيف اتحاد كلباء نظيره الظفرة على ملعبه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز