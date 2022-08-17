7 أندية بدوري ناشئي اليد بعد اعتذار العين والجزيرة ودبا الحصن

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أجرت لجنة مسابقات كرة اليد برئاسة داوود المليح، عصر اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد كرة اليد إعادة قرعة مسابقة الدوري العام لفئة الناشئين للموسم الجديد 2022 /2023، والتي اقتصرت على 7 أندية وهي الشارقة وشباب الأهلي والوصل والنصر والبطائح واتحاد كلباء وبني ياس، بعد انسحاب أندية العين والجزيرة ودبا الحصن من المشاركة بالبطولة رغم إبداء الرغبة المسبقة بالمشاركة خلال الفترة السابقة.

وحضر مراسم قرعة البطولة والتي تقام بنظام الدوري من دورين كل من نبيل بن عاشور رئيس الاتحاد وناصر الحمادي الأمين العام، ومن أعضاء مجلس الإدارة داوود المليح وعدنان فرج الشامسي رئيس اللجنة القانونية، وفيصل الطواش رئيس لجنة المدربين، وممثلي أندية الشارقة وشباب الأهلي واتحاد كلباء والنصر والبطائح والوصل وبني ياس.

وأسفرت نتائج القرعة عن لقاء بني ياس مع شباب الأهلي والوصل مع اتحاد كلباء والبطائح مع النصر في أولى جولات البطولة التي ستنطلق في 24 سبتمبر 2022.

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